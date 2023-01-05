Секретарь Совбеза Украины подтвердил недоговороспособность своей страны

Анатолий Лапин.  
05.01.2023 14:12
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина не согласится на условия мира, которые ей предлагают как западные партнеры, так и Россия.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не согласится на условия мира, которые ей предлагают как западные партнеры, так и...

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«Если кто-то считает, что за нашими спинами о нас можно что-то говорить, о чем-то договариваться и нам говорить это как ультиматум, как это было в 14-м году, поверьте, наше общество очень зрелое для того, чтобы воспринимать эти вещи в соответствующий способ. Это будет крайней ошибкой, если кто-то считает, что без нас о нас можно говорить.

Мы доказали всему миру, наш президент доказал всему миру, что мы будем обо всех процессах договариваться публично – никакой кулуарщины, никаких подковерных договоренностей, которые ни к чему хорошему для таких стран, как наша, не приводят, больше уже не будет. Для нас это очень опасно, имея такого сумасшедшего соседа рядом. Потому все максимально публично. Мы за то, чтобы закончить эту войну, но не на тех условиях, которые предлагает Российская Федерация», – сказал чиновник.

«Должна быть справедливость, должно быть возвращение всех территорий нашей страны, начиная с фиксации 91-го года – раз, должно быть наказание тех людей, которые осуществляли убийства ни в чем не винных людей – два, должна быть полная сатисфакция, контрибуция и все соответствующие выплаты всем без исключения – стране, людям, пострадавшим и так далее за то, что они натворили. И обязательно должны быть гарантии безопасности для нашей страны, что такого никогда больше не повторится», – заявил Данилов.

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