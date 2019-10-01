01.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Украина
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Секретарь Совбеза Украины попался на криминале

В Киеве ходят слухи, что увольнение Александра Данилюка с поста секретаря Совбеза Украины связано с тем, что он совершил серьёзный «этически-криминальный» проступок, в связи с чем потерял доверие президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про саму отставку Данилюка говорили очень давно в кулуарах, с июля точно, много версий предлагали, одна из них назначение послом в США или в Британию…
По информации, которая известна мне, главная причина увольнения Данилюка всё-таки не является политической, это больше этически-криминальная причина. Назовём её так, чтобы никого не обвинять, но в кулуарах политики говорят, что он потерял доверие президента после определённых своих действий, потому его отставка уже была запрограммирована. Решали, каким образом это сделать, чтобы вместе с тем не выносить сор из избы», – рассказал Бортник.

«То есть, где-то прокололся», – уточнил ведущий.

«Ну, скажем так, да», – подтвердил эксперт.

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