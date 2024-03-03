Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Франции Эммануэль Макрон не говорил ничего о военном участии своего контингента на украинской территории, однако одно даже его присутствие, которое обязательно будет, уже невероятно усилит Украину.

Об этом в интервью каналу «UkrLife» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Во-первых, Макрон не сказал, что они будут воевать на нашей территории. Это очень важно. Он сказал, что они могут быть присутствующими на нашей территории. Присутствовать и воевать – это большая и большая разница. Но даже их присутствие на нашей территории (которое, я более чем уверен, будет обязательно, вопрос только времени) – это максимальное наше усиление. Запад не сможет пережить наше поражение. Если, не дай Бог, мы проиграем эту войну, имейте в виду, тогда существование Евросоюза, существование альянса в том виде, в каком оно есть, будет стоять под большим-большим вопросом. Потому что на Путина будет обращать внимание не только его внутреннее население, будут обращать внимание другие автократические страны, которые находятся недалеко от него, а кое-кто и далеко. И они будут объединяться. Потому что мерзавцы всегда объединяются. Это люди демократически свободные – они объединяются только в крайний момент», – разглагольствовал военный преступник и бывший бандит из 90-х Данилов.