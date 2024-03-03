Секретарь Совбеза Украины: «Запад не переживёт наше поражение»

Вадим Москаленко.  
03.03.2024 00:08
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина


Президент Франции Эммануэль Макрон не говорил ничего о военном участии своего контингента на украинской территории, однако одно даже его присутствие, которое обязательно будет, уже невероятно усилит Украину.

Об этом в интервью каналу «UkrLife» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон не говорил ничего о военном участии своего контингента на украинской...

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«Во-первых, Макрон не сказал, что они будут воевать на нашей территории. Это очень важно. Он сказал, что они могут быть присутствующими на нашей территории. Присутствовать и воевать – это большая и большая разница.

Но даже их присутствие на нашей территории (которое, я более чем уверен, будет обязательно, вопрос только времени) – это максимальное наше усиление.

Запад не сможет пережить наше поражение. Если, не дай Бог, мы проиграем эту войну, имейте в виду, тогда существование Евросоюза, существование альянса в том виде, в каком оно есть, будет стоять под большим-большим вопросом.

Потому что на Путина будет обращать внимание не только его внутреннее население, будут обращать внимание другие автократические страны, которые находятся недалеко от него, а кое-кто и далеко. И они будут объединяться. Потому что мерзавцы всегда объединяются. Это люди демократически свободные – они объединяются только в крайний момент», – разглагольствовал военный преступник и бывший бандит из 90-х Данилов.

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