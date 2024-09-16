Секретная русская ракета вернёт ВСУ от дронов и ракет к саблям – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 22:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские подразделения уже испытывают проблемы с взаимодействием и страдают от дружественного огня, а применение Россией электромагнитного оружия может ещё усугубить ситуацию.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские подразделения уже испытывают проблемы с взаимодействием и страдают от дружественного огня, а применение...

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«Сообщается, что дружественного огня стало больше на 300-400%, то есть не скоординированные подразделения. Такое, в принципе есть во всех армиях. Для того, чтобы такого не было, необходимо полное взаимодействие между подразделениями.

Но с учетом того, что мы ведем сетецентричную войну, Старлинк и тому подобное, тут оно должно быть, как я думал, уже отработано. Оказывается, не отработано», – подчеркнул эксперт.

«Вообще, может возникнуть такая ситуация, что если противник применит электромагнитное оружие... Есть такие бомбы, создающие большой электромагнитный импульс. «Алабуга», такой снаряд, который вообще выжигает всё, что связано электроникой. Останется только автомат и орудийный прицел. Воевать будем только с саблями.

Это очень серьезные системы, и надеяться на рои дронов, на то, что мы завоюем преимущество в малом воздухе… надо надеяться, но реально самое основное – обеспечить взаимодействие между подразделениями», – заключил Стариков.

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