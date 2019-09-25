«Секретность» военного бюджета нужна исключительно для его разворовывания – экс-глава СБУ

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

Правительство засекретило расходы на оборону для того, чтобы легче было воровать деньги.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда засекречивали наш бюджет (прошло пять лет, и президент и правительство), я всегда выступал и говорил – что вы засекречиваете?

Какие секреты и от кого? Информация об оружии, все его характеристики есть в Москве.

У нас есть американская, французская, британская техника. Что мы секретим?

Секрет – это куда шли деньги из этого бюджета. На «Саксоны». Помните, закупили в начале «Саксоны». Вы потом хоть один «Саксон» видели в зоне боевых действий?

А было выброшено около 20 млн. в то время, когда не хватало для ремонта нашей техники», – напомнил Смешко.