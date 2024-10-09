Секретный доклад американского генерала: список оружия, которое США могут дать Украине, но еще не дали

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Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Крис Каволи составил список вооружений, которыми владеют США и которые могли бы помочь Украине в ее борьбе с Россией, но которые администрация Байдена еще не предоставила, включая ракеты класса «воздух-земля» и защищенную сеть связи Link 16, используемый НАТО.

Как сообщает CNN, в дополнение к секретному докладу, представленному Конгрессу в начале прошлого месяца, генерал Каволи изложил перечень возможностей США, которые могли бы помочь украинским военным вести более эффективную борьбу.

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«Украина неоднократно просила о предоставлении обеих систем» , – сообщил другой конфидент CNN, знакомый с украинскими запросами.

Отмечается, что в списке Каволи речь не идет о том, почему США не предоставили системы, но американские официальные лица ранее выражали обеспокоенность попаданием чувствительных американских технологий в руки России, что, по словам одного из источников, вероятно, и связано с задержкой по предоставлению системы Link 16.

«Ракеты класса «воздух-поверхность», которые выпускаются из истребителей, могут не быть полезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня паритета с россиянами в небе», – добавил источник.

«Украинское правительство продолжает настойчиво лоббировать свои интересы. Когда президент Владимир Зеленский встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме в конце прошлого месяца, он пришел, вооруженный подробным списком — не оружия, а целей на территории России, которые он хочет поразить предоставленными США ракетами большой дальности ATACMS. Этот список является ключевой частью «Плана победы» Зеленского в войне. Байден, до сих пор запрещавший украинцам развертывать ракетные системы для нанесения глубоких ударов по России, в конечном счете не взял на себя никаких обязательств. Лидеры договорились продолжить обсуждение этого вопроса. Но Байден не будет встречаться с Зеленским в ближайшее время после того, как отменил поездку в Германию на заседание Контактной группы по обороне Украины на этой неделе, и остается маловероятным, что США изменят свою политику по ракетам дальнего радиуса действия» , – сообщили CNN в Белом доме.

И американские чиновники, и независимые аналитики предполагают, что хотя Кремль успешно защитил свою экономику от западных санкций — в ближайшей перспективе есть некоторые признаки того, что экономика России может начать испытывать напряжение до конца следующего года.

В целом США надеются, что 2025 год станет переломным для способности России поддерживать собственные военные усилия, говорится в публикации.

Официальные лица США уже давно считают, что для достижения каких-либо существенных успехов на поле боя Путину придется отдать приказ об очередной политически рискованной мобилизации в войска, – пишет издание.

Тем не менее, критики считают, что план администрации Байдена по победе Украины остается нечетким. По словам одного из источников, ознакомившегося с докладом, в засекреченной стратегии, представленной Конгрессу, победа Украины определялась лишь в расплывчатых терминах сохранения украинского суверенитета, без уточнения – в каких границах.

В другом засекреченном приложении использовались категории, по которым можно судить об успехе: например, отвоеванная территория, но также не приводилось никаких ориентиров.

Пока картина на поле боя остается изменчивой, признают в Вашингтоне.

«Спустя почти три года после начала войны украинцы все еще умоляют США предоставить более современное вооружение и снять ограничения на использование ракетных систем дальнего радиуса действия, предоставленных Соединенными Штатами. А учитывая, что до президентских выборов в США осталось меньше месяца, будущее американской поддержки Украины остается неопределенным, даже несмотря на то, что США заявляют, что работают над тем, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы продержаться, по крайней мере, до конца 2025 года», – резюмирует CNN.