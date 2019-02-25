Секретный опрос в украинской армии: У Порошенко появился новый конкурент

25.02.2019

Закрытый социологический опрос, проводившийся в рядах украинской группировки, задействованной в операции на Донбассе, показал, что у Петра Порошенко появился новый конкурент – в отличие от гражданского населения, среди силовиков высокие позиции занимает кандидатура представителя националистической партии «Свобода» экс-участника АТО Руслана Кошулинского.

Документ, полученный от волонтёров, помогающих украинской армии, опубликовал в своём блоге украинский политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данные социологического опроса – неприятный сигнал для Порошенко, поскольку его позиции оказались весьма шаткими даже в условиях, когда военные ежедневно обрабатываются политруками, агитирующими поддержать действующего президента.

«Представители Главного управления морально-психологического обеспечения ГШ ВСУ разъясняют бойцам, как им и их родне «правильно» голосовать. При этом агитаторы фактически в открытую заявляют: «Голосуй за Пороха — или забудь за АТОшные»… задача поставлена: 100% голосов личного состава за Порошенко», – описывает ситуацию Хавич.

«Апофеозом происходящего является сбор подписей под обязательством сделать правильный выбор. Если ты за Порошенко — ставь в бюллетене напротив его фамилии «плюсик», против — «минус», – добавляет политолог.

По его словам, такая ситуация вызывает недовольство украинских военных, многие из которых в прошлом были участниками Майдана за «европейское будущее Украины».

«Бойцов, защищающих интересы Украины, пытаются лишить права свободного выбора, которое мы отстояли на Майдане в 2014-м», – пересказывает Хавич слова ропщущих майданщиков.