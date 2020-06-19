Секретный план Зеленского по «деоккупации»: Всё тайное уже стало явным

19.06.2020, Киев, Александр Ростовцев

Тема возвращения Крыма украинской тёщеньке уже давно слабо колышет большинство громадян, испытывающих на себе всё возрастающий гнёт трудностей, вызванных «революцией гидности», помноженных на мировой экономический кризис. Однако новые сидельцы на Банковой от поставленных перед собой непосильных, но крайне амбициозных задач отступать не намерены и с началом лета активно захрюкали насчёт «деоккупации».

Уже в этом году в логове Зеленского должна вызреть «стратегия деоккупации Крыма». Судя по предварительным данным, это должен быть объёмный труд прожектёров и графоманов на зарплате, охватывающий различные способы давления на Россию.

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Но, поскольку, ряд разделов связан с национальной безпекой, авторы документа не намерены предавать его огласке, а и вовсе планируют засекретить свой «магнум опус».

Учитывая все предыдущие потуги в «деоккупации», есть мнение, что никакой «стратегии» в природе не существует, но на Банковой важно раздувают щёки и отчаянно блефуют, дабы напомнить Москве и клятым москалям, что месть за Крым когда-нибудь начнётся и будет страшна.

А, быть может, киевские интеллектуалы тощий документик для галочки настрочили, но засекретили его, чтобы в Кремле и в Крыму сильно не смеялись, комментируя очередные гитлеровские планы шароварников.

Впрочем, засекречивай – не засекречивай документик, а всё равно делается смешно, когда читаешь о сверставшем его авторском коллективе.

Согласно информации, выданной прессе «полпредом президента Украины в АРК» Кориневичем, «стратегия деоккупации» создаётся усилиями мозгового штурма Минреинтеграции «оккупированных территорий» и СНБО. Свою лепту должны внести МИД Украины и Офис президента. Полученное в результате объединят и – трепещите клятые москали!

С другой стороны, достаточно внимательно фиксировать все заявления Зеленского и его ближнего окружения по Крыму, чтобы иметь представление о будущем чудо-документе.

Не секрет, что Зеля вот уже год пытается провернуть финт ушами, чтобы втянуть США и Польшу в переговоры по Крыму и Донбассу. В Варшаве и рады бы влезть суконным рылом в чужой калашный ряд для повышения чувства собственного величия, но одного желания киевских сумасшедших с Банковской для этого маловато, а у Трампа и своих проблем предостаточно.

А ведь всего полгода назад Зеля уныло дудел, что «на сегодняшний день «формулы деоккупации не существует» и обещал вернуть крымчан в лоно Неньки повышенным комфортом КПВВ Чонгар и Каланчак, чтобы те увидели: «Украина – это круто, здесь всё по-человечески и безопасно».

Воистину, «у нас будет своё казино с блэкджеком и шлюхами!».

По крайней мере, Зеля прекрасно понимает, что Крым не вернуть военной силой. По его же собственным словам, «это нереально, в том числе, и потому, что РФ эту территорию сильно милитаризировала».

«Постпред» Кориневич в свою очередь проговорился, что единственный путь «деоккупации полуострова» – это сохранение повестки на международном уровне.

Кое-какие подробности плана Киева раскрыли участники состоявшейся накануне онлайн-конференции «Оккупированный Крым: путь к деоккупации».

В трепологии приняли участие: «постпред в АРК» Кориневич, первый замминистра иностранных дел Джаппарова, президент Всемирного конгресса украинцев (скорее, бандеровцев) Пол Грод, главред портала Black Sea News Андрей Клименко, спецпредставитель по санкционной политике Алексей Макеев и модератор – грантоедка по украинским делам из Chatham House Орыся Луцевич.

«Стратегия» деоккупации предстала как на ладони благодаря составу привлечённых «экспертов».

Было занятно видеть, как провалившая пропаганду на Крым Джаппарова обрела новое корыто в МИДе Зеленского. Из чего следует, что жиночка продолжит расчёсывать тему «страданий крымских татар под московской оккупацией».

Её коллега из МИД Макеев призван быть назойливой мухой для «западных друзей» Украины, чтобы санкции против России только усиливались.

Главбандеровец Грод – представитель украинского лобби. Должен мутить и будоражить, объясняя мировой общественности, как тяжко страдает Украина без её исконно-посконных земель – Крыма и Донбасса.

Модераторка Орыся Луцевич – просто очень тенденциозная пропагандистка на гранте, прикрывшаяся лопухом политолога.

Немного почитав «аналитику» Орыси, приходишь к выводу, что в Chatham House её держат ради того, чтобы наводить тень на плетень.

В частности, ещё в апреле 2013 года, Орыся взахлёб строчила статейки об «оранжевой паранойе Путина», уверяя, что никаких майданов на Украине быть не может, а слухи о закачанном миллиарде долларов на расшатывание Неньки – это такие несуразно огромные деньжищи, которых хватило бы для расшатывания обстановки по всему постсоветскому пространству, включая Россию.

Главное, что было сказано на видеоконференции.

Джаппарова, как всегда, разразилась речью с массой псевдоинтеллектуальных терминов, вроде, «кейс», «многомерная платформа», поблагодарив ЕС за продление крымского пакета санкций.

Меджлисовка принялась стращать мировую общественность в стиле эпохи «маккартизма» – «русские идут!».

По словам бла-бла ханум, «Россия провела милитаризацию, превратив Крым в испытательную базу Российской армии, в плацдарм, угрожающий экспансией более широкому региону».

И старая песня о главном: легализуйте в Крыму «меджлис», пустите освещать крымскую действительность иностранных фейкомётов и пропагандонов.

Поддал жару и «постпред» Кориневич, назвав «самой острой проблемой Крыма его колонизацию Россией». По словам дармоеда, Москва уже переселила в Крым около 300 тысяч военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и чиновников вместе с их семьями.

«При этом, – тревожно гундит виртуальный деятель, – из Крыма изгоняются украинские и крымско-татарские журналисты, общественные деятели, не признающие аннексии полуострова».

Откуда дует ветер – яснее ясного. Тема «колонизации Крыма и изменение его этнического состава» – любимый конёк «совести нации» Мустафы Джемилева, обожающего пугать всех подряд наличием ядерного оружия в российском Крыму и миллионом переселенцев с материка.

Понятное дело, что в курятнике Кориневича осетра урезали в три раза, чтобы в него легче верилось, но в него всё равно не верится, ибо население Крыма хоть и увеличилось, но не на 300 тысяч человек.

Кстати, заместитель Кориневича «крымсоска» Ташева шамкает о 500 тысячах «понаехавших в Крым российских колонизаторов», из чего следует, что поцыэнты одной палаты дурдома не могут договориться о даче одинаковых показаний.

Очень тревожит Кориневича и «насильственная паспортизация жителей Крыма». Оказывается, крымчане, которых Украина продолжает считать своей собственностью, вынуждены получать российские паспорта для страхования своей жизни. Иначе, мол, их ждёт судьба Балуха: на цугундер – и за Перекоп!

Интересно было послушать выступающих на предмет возобновления подачи в Крым днепровской воды по Северокрымскому каналу. На этот раз была в точности повторена формула, озвученная в тот же день замминистра по вопросам реинтеграции Резникова.

Отныне поставки воды в Крым увязываются не только с возвращением полуострова в состав Украины, но и с возвращением Донбасса.

Молодцы, ничего не скажешь. Подобные перлы способна творить государственная система с ломом демонтированной защитой от дурака.

Отрезав себе все пути возвращения Крыма, из Киева в то же время предупреждают, что Россия намерена силовым путём пробить коридор к днепровской воде десантно-штурмовыми операциями ЧФ по всему черноморскому побережью Украины. Шиза в терминальной стадии.

И совсем уже вишенкой на торте свидомого маразма прозвучало мнение, будто президентство Зеленского является вызовом для Кремля. Мол, «Его победа на выборах подрывает российский нарратив, будто Украина является националистическим и даже фашистским государством, которое дискриминирует русскоязычное население и желает уничтожить Русский мир. Эта искусственная угроза используется для оправдания российского вмешательства в дела Украины», – резюмируют «эксперты».

Подводя итоги. Украинская власть добилась того, что внутренний ресурс к возвращению Крыма практически полностью исчерпан и почти никого не интересует. Даже самым тупым понятно, что никакие заклинания и обещание кренделей небесных возвратиться назад крымчан не заманит.

Остаётся хвататься за последние соломинки во внешней политике, используя русофобские настроения части западных элит. Санкции против России, перекрытый кран с днепровской водой для Крыма и «планы деоккупации», написанные под диктовку Chatham House, стали последним утешением киевских правителей. Негусто…