Секс-бомбы в новом парламенте Сербии: Фото эффектных обладательниц мандатов

26.08.2020, Белград, Тимофей Алексеев

Во фракцию социалистов в новом созыве Народной скупщины Сербии вошли две активистки модельной внешности: Дубравка Краль и Анна Грозданович.

Коллеги-депутаты пока больше обсуждают не их политические убеждения, а неординарные для сербского парламента физиологические достоинства.

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В этом созыве лидер фракции Ивица Дачич пообещал, что его депутатское объединение «сыграет в Лиге чемпионов, в отличие от некоторых», но подошел к выполнению своего намерения довольно своеобразно.

Так, третьим номером его блока во время недавних выборов после него самого – председателя «Социалистической партии Сербии», и лидера «Единой Сербии» Драгана Марковича Пальмы значилась молодая и длинноногая жгучая брюнетка Дубравка Краль. Про девушку известно, что она дипломированный юрист из семьи потомственных прокуроров (отец и дед). Каких-то особых достижений за барышней пока нет, но внимание мужчин и не только она исправно привлекает.

«Ивица Дачич показал, что он не только исключительный политик, но и человек, уважающий молодых людей и готовый дать им шанс, – прокомментировала Краль свое попадание в большую политику. – Среди молодых кандидатов в СПС – дипломированные экономисты, юристы и политологи, отличившиеся в процессе обучения. В частности, у меня есть знания в области права, и я намерена использовать эти знания, служа гражданам Сербии».

Помимо красивой брюнетки во фракции «СПС – ЕС» нашлось место и эффектной блондинке, которая еще меньше похожа на депутата, точнее, ломает все стереотипы о том, как должен выглядеть народный избранник Речь идет об Анне Грозданович. Тоже юрист, и тоже убежденный социалист. Во всяком случае, в своем инстаграм новоявленная народная избранница фотографируется на фоне портрета основателя партии – Слободана Милошевича и с книгой его жены Миры Маркович «Это было так».

«Я просто хочу пойти по стопам Ивицы Дачича, потому что я знаю, что этот путь подходит всем нам. Для меня он самый умный политик в Сербии… Я хочу добиться тех качеств, которыми он обладает . Я хочу применять его философию и оставаться, прежде всего, хорошим человеком, который всегда будет думать о других. … Я хочу помочь нашему народу и всегда поддерживаю своих людей. Я с гордостью состою в СПС», – говорит Грозданович.