13.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Секс, кровь, резиновые члены: Боевики “Азова” вывалили подробности междоусобных разборок

Экс-замкомандира нацбата «Азов» по работе с личным составом Олег Однороженко, рассорившийся с бывшим соратником – «белым вождем» Андреем Билецким, поделился подробностями смерти начальника юридического отдела «Азова» Ярослава Бабича в 2015 году.

По словам Однороженко, информация, опубликованная на его странице в «Facebook» была собрана совместно со вдовой Ярослава Ларисой Бабич и другими «побратимами», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заказчиком и лицом, непосредственно отдавшим приказ ликвидировать Ярослава Бабича в публикации называют непосредственно руководителя «Национального корпуса» нардепа Андрея Билецкого.

«Исполнители – ближайшие подручные Билецкого, агент ФСБ Сергей Коротких (Боцман) и бывший крымский «Беркут» Сергей Коровин (Хорст)», – написал Однороженко.

По его словам, исполнители вместе с третьим лицом проникли к Бабичам в жильё, где «азовского» юриста допрашивали, пытали, а потом задушили. Смерть Ярослава Бабича обставили как несчастный случай вследствие неосторожности в ходе сексуально-извращённых действий.

Убийцы пытали Ярослава с целью выбить место хранения компромата и деталей о получении финпомощи со стороны украинской диаспоры.

Однако, по словам Однороженко, главной причиной убийства была не эта информация, а желание отомстить за позицию Бабича во время внутреннего конфликта в «Азове» в 2015 году.

При этом автор поста отдельно рассматривает вопрос инсценировки самоубийства.

«Дело тут не только в пристрастиях Боцмана к этой теме (розовые члены во всех карманах, увлечение эксгибиционизмом и другие извращения Коротких это «притча во языцех»)», – отмечает Однороженко.

При подготовке резонансного убийства злоумышленники рассчитывали как на компрометацию Ярослава, так и на последующую необходимость придушить огласку среди «побратимов».

«Расследование и огласка, мол, приведёт к запятнанию чести самого Ярослава и бросит тень на всё движение. Мой бывший побратим и ученик Кравчеко (Крук) аргументировал: «Представь себе, как по этому поводу будут стебаться разнообразные леваки и либерасты», – вспоминает Однороженко.

Однако минуло три года, и дело со всеми подробностями получило огласку, причём не от «либеральной или левацкой твари», а от «правых».

«Это Билецкий, который устроил истерику в присутствии кучи людей в Харькове, когда ему задали компрометирующий вопрос о «Нацкорпусе», – отметил он.

Вопрос не касался Бабича, однако Билецкий начал вопить про «обдроченца» и «предателя». Также разгласил информацию помощник «Боцмана», который назвал причиной смерти «онанизм», и сам Сергей «Боцман» Коротких – убийца, который эту информацию опубликовал.

Однороженко обращается к «тому, что до недавно был «правой средой», не сгнившей окончательно» с надеждой и призывом «достойно оплатить счёт, который предъявляет смерть и кровь Ярослава Бабича».