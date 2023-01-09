Сексапильная пограничница в Париже довела до истерики украинских националистов

Анатолий Лапин.  
09.01.2023 12:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Сюжет дня, Украина


Пресс-офицер погранслужбы Южного региона ГПСУ Иванна Плантовская провела новогодние праздники в Париже и разозлила своими нарядами и поведением украинских националистов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на фотографиях, которые Плантовская опубликовала на своих страницах в соцсетях, девушка не стесняется показывать свое тело, дорогую одежду и элитный автомобиль.

Пресс-офицер погранслужбы Южного региона ГПСУ Иванна Плантовская провела новогодние праздники в Париже и разозлила...

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Это не понравилось украинским «патриотам», которые считают, что офицер погранслужбы не может себе позволить подобное «во время войны».

«Это пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы – Иванна Плантовская. Опубликовала фото из Парижа, а также фотографии с курортов, где встретила Новый 2023 год. Что вообще происходит во время войны?», – пишет в своем блоге поддерживающий националистов киевский юрист Андрей Смолий.

«Одно из лиц ГПСУ, пока идет война, боролась на своем фронте. И нужно сказать, просто ложилась костьми. Иванна боролась на парижском участке фронта рядом с Эйфелевой башней, а также на многочисленных курортах.

После того, как на подвиги пресс-офицера обратили внимание в сети, она оперативно закрыла свой профиль в «Facebook» и «tiktok», но пользователи соцсетей сохранили скриншоты», – отмечает сотрудничающий с экс-президентом Украины Петром Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, который вступил в ряды ВСУ.

По информации киевской журналистки Светланы Крюковой, Плантовская связана со своим шефом – главой Южного регионального управления ГПСУ Сергеем Мулом.

«При этом скандал с Плантовской потенциально может ударить и по ее начальнику – руководителю Южного управления ГПСУ Сергею Мулу, к которому сейчас адресуют вопросы о поведении его подчиненной», – считает Крюкова.

Как отмечают украинские СМИ, в ноябре у Мула проводились обыски, его называют владельцем незадекларированного дома под Киевом и связывают с членами президентской партии «Слуга народа» Вадимом Слюсаревым и депутатом Рады Павлом Сушко.

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