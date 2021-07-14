14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Культура, Политика, Россия, Украина
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Сексапильная телеведущая с Украины откроет «Славянский базар» в Белоруссии

Новости УкраиныТелеведущая закрытых решением ОБСЕ украинских телеканалов Диана Панченко, не побоявшись «диктатора Лукашенко», будет вести...

Телеведущая закрытых решением ОБСЕ украинских телеканалов Диана Панченко, не побоявшись «диктатора Лукашенко», будет вести проходящий в Витебске ежегодный фестиваль, в котором по политическим причинам отказываются участвовать не только украинские, но и многие российские артисты.

Об этом Панченко сообщила на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, да в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесёт пользы ни нам, ни белорусам», – написала телеведущая.

Отметим, что в этом году участвовать в фестивале отказались множество артистов, многие из которых были заявлены на прошлый год, когда концерт был перенесён из-за пандемии. Из украинских исполнителей это певица MARUV (Анна Корсун), которая была объявлена хедлайнером одного из одного из ночных гала-шоу.



В СМИ отмечают, сразу после появления информации об участии Корсун в «Славянском базаре», её соцсети заполонили гневные комментарии с требовании отказаться от гастролей.

Также из-за «политизированности» мероприятия отказался участвовать заявленный в прошлом году фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов.

Кроме того, среди категорически отказавшихся выступать на сцене витебского амфитеатра оказался шоумен Михаил Галустян. Не подтверждают, но и не опровергают информацию об участии певцы Анита Цой и Стас Пьеха.

При этом и у самой Дианы Панченко в комментариях попадаются призывы одуматься и «бойкотировать диктаторский режим Лукашенко».

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