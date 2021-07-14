Сексапильная телеведущая с Украины откроет «Славянский базар» в Белоруссии

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Телеведущая закрытых решением ОБСЕ украинских телеканалов Диана Панченко, не побоявшись «диктатора Лукашенко», будет вести проходящий в Витебске ежегодный фестиваль, в котором по политическим причинам отказываются участвовать не только украинские, но и многие российские артисты.

Об этом Панченко сообщила на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, да в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесёт пользы ни нам, ни белорусам», – написала телеведущая.

Отметим, что в этом году участвовать в фестивале отказались множество артистов, многие из которых были заявлены на прошлый год, когда концерт был перенесён из-за пандемии. Из украинских исполнителей это певица MARUV (Анна Корсун), которая была объявлена хедлайнером одного из одного из ночных гала-шоу.

В СМИ отмечают, сразу после появления информации об участии Корсун в «Славянском базаре», её соцсети заполонили гневные комментарии с требовании отказаться от гастролей.

Также из-за «политизированности» мероприятия отказался участвовать заявленный в прошлом году фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов.

Кроме того, среди категорически отказавшихся выступать на сцене витебского амфитеатра оказался шоумен Михаил Галустян. Не подтверждают, но и не опровергают информацию об участии певцы Анита Цой и Стас Пьеха.

При этом и у самой Дианы Панченко в комментариях попадаются призывы одуматься и «бойкотировать диктаторский режим Лукашенко».