Сексот СБУ: Украина должна реализовать план Гитлера и затопить Москву

Вадим Москаленко.  
21.04.2023 09:00
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Москва, Украина


Украина должна устроить показательное для всего мира наказание русских, затопив их древнюю столицу Москву –  превратив ее и все пригороды в полностью разрушенное и безлюдное болото.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна устроить показательное для всего мира наказание русских, затопив их древнюю столицу Москву...

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«Что будет с Москвой и Московской областью? Мы предлагаем сделать там заповедник «Как делать нельзя». То есть, провести полную релокацию населения, и сделать Москву безлюдной.

Деконструировать агломерацию Москва. А область сделать Залесским краем с ограниченным суверенитетом. Со временем это заполнится водой, и там будет болото. То есть, Москва вернётся в историческое состояние», – сказал Кулик.

Он добавил, что для Украины выгодно провоцировать внутрироссийскую междоусобицу, разжигать гражданскую войну в РФ.

«В Москве будут военные действия, мы в этом уверены. Будут попытки госпереворотов, стрельба район на район. Это слишком лакомый кусок, чтобы им завладеть. За него будут воевать, пока не останется половина МКАДа.  Скорее всего, Кремль взорвут, будут массовые разрушения», – разглагольствовал Кулик.

В 2018 году британский таблоид Daily Star, ссылаясь на дневники немецкого генерала Франца Гальдера, описал план Гитлера в 1941 году по уничтожению Москвы для деморализации народа СССР.

На месте Москвы должно было появиться искусственное озеро — «монумент победы Гитлера и центральный элемент оккупированной России». Для этого планировалось открыть шлюзы канала Москва — Волга имени Сталина.

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