Секту «свидетелей Таурусов» ждёт огромное разочарование – укро-эксперт
Когда американские поставки оружия закончатся, Украину не спасут никакие немецкие «Таурусы».
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поставки военной помощи… Судя по всему, к июлю закончатся те пакеты, которые подписаны при Байдене. Но что-то еще будет доезжать по мелочи до конца года. Но в новых пакетах пока не планируется пакета военной помощи.
И да, обратите внимание, тема ресурсной сделки просто пропала из информационного поля. И на фоне того, что говорилось, что Ермак намерен убедить США предоставить в счет ресурсной сделки новые пакеты военной помощи, судя по всему, с этим ничего и не получилось.
Да, американцы готовы продавать, но для того, чтобы продавать, должны быть живые деньги», – сказал Золотарев.
«У нас уже была секта свидетелей «Байрактаров», потом «Леопардов», потом «Абрамсов», потом Ф-16, теперь секта свидетелей «Таурусов».
Байрактары, даже там детям такие имена давали, кафе открывали, радио «Байрактар» работало. И что-то вот все исчезли из информационного поля. Хотя и завод строили по производству совместно с турками. А где эти Байрактары? Оказывается, что в условиях эшелонированной системы ПВО – они абсолютно бесполезны.
Поэтому все хорошо, когда вовремя. И «Таурус» – это скорее политическое значение имеет. В Германии их около 600 ракет. Из которых 200 находятся в небоеспособном состоянии.
Способны ли 400 ракет, даже если не все отдадут до единой, повлиять на положение на фронте? Сомневаюсь. Россия выпустила около 12 тысяч ракет по Украине. Ну и что? Украину на колени не поставила. Поэтому и те же несколько сот «Таурусов», они кардинально ничего бы не поменяли», – рассуждал эксперт.
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