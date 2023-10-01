«Съел шоколадку и два дня невменяем» – боец ВС РФ о НАТОвской «химии» в ВСУ

Подразделения ВС РФ стараются брать врага в плен, однако из-за широкого применения боевых наркотиков бандеровцы не сдаются.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военнослужащий 1-й Славянской Гвардейской дивизии с позывным «Моряк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет. Мы если видим, что сдаются, мы их не то чтобы убиваем. Мы их выводим, отдаём, и меняем на наших бойцов, если получается.

Но они до последнего. Они под наркотой, им по барабану. По ним стреляет артиллерия, а они идут, падают, и снова идут. Не боятся вообще ничего.

Такое ощущение, что человек без души. Ему сказали: «Иди вперёд», и он идёт, как робот. Он или умрёт, или дойдёт», – сказал «Моряк».