«Съел шоколадку и два дня невменяем» – боец ВС РФ о НАТОвской «химии» в ВСУ

Владимир Гладков.  
01.10.2023 23:09
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Подразделения ВС РФ стараются брать врага в плен, однако из-за широкого применения боевых наркотиков бандеровцы не сдаются.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военнослужащий 1-й Славянской Гвардейской дивизии с позывным «Моряк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделения ВС РФ стараются брать врага в плен, однако из-за широкого применения боевых наркотиков...

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«Наши стараются не брать в плен», – сказала ведущая.

«Нет. Мы если видим, что сдаются, мы их не то чтобы убиваем. Мы их выводим, отдаём, и меняем на наших бойцов, если получается.

Но они до последнего. Они под наркотой, им по барабану. По ним стреляет артиллерия, а они идут, падают, и снова идут. Не боятся вообще ничего.

Такое ощущение, что человек без души. Ему сказали: «Иди вперёд», и он идёт, как робот. Он или умрёт, или дойдёт», – сказал «Моряк».

Он подчеркнул, что вражеская химия хорошо известна среди солдат.

«Это натовская боевая химия. Раньше была такая шоколадка, и они потом невменяемые двое суток. И были уколы, которые держат очень много – там и кровопотеря меньше, и злые они становятся, агрессия очень сильная.

И они вообще не понимают, что делать, что им надо – идут, и куда им понравилось, туда и стреляют, им по барабану», – добавил военнослужащий.

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