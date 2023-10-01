«Съел шоколадку и два дня невменяем» – боец ВС РФ о НАТОвской «химии» в ВСУ
Подразделения ВС РФ стараются брать врага в плен, однако из-за широкого применения боевых наркотиков бандеровцы не сдаются.
Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военнослужащий 1-й Славянской Гвардейской дивизии с позывным «Моряк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Наши стараются не брать в плен», – сказала ведущая.
«Нет. Мы если видим, что сдаются, мы их не то чтобы убиваем. Мы их выводим, отдаём, и меняем на наших бойцов, если получается.
Но они до последнего. Они под наркотой, им по барабану. По ним стреляет артиллерия, а они идут, падают, и снова идут. Не боятся вообще ничего.
Такое ощущение, что человек без души. Ему сказали: «Иди вперёд», и он идёт, как робот. Он или умрёт, или дойдёт», – сказал «Моряк».
Он подчеркнул, что вражеская химия хорошо известна среди солдат.
«Это натовская боевая химия. Раньше была такая шоколадка, и они потом невменяемые двое суток. И были уколы, которые держат очень много – там и кровопотеря меньше, и злые они становятся, агрессия очень сильная.
И они вообще не понимают, что делать, что им надо – идут, и куда им понравилось, туда и стреляют, им по барабану», – добавил военнослужащий.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.