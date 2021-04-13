Селебрити на «встречке» означает смерть

13.04.2021, Москва, Платон Беседин

Звезду Instagram, селебрити намбер ту Настю Ивлееву сотрудники ГИБДД остановили за превышение скорости. Ее автомобиль -Ламборджини, между прочим – отправили на штрафстоянку. Ну, хорошо, ладно – и что? Теперь внимание! За последние 8 месяцев Настя нарушила правила дорожного движения более 200 раз. Это как вообще?!

И глубоко плевать мне – да и вам должно быть плевать на неё – на Ивлееву, если бы она не укладывалась, точно кубик в тетрисе (вспомнили игру, да?), в порочную систему. Когда гоняют знаменитости по дорогам и несут зло.

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Помните «золотую бездарность» Мару Бандасарян? Устраивала «Форсаж» в столице. Помним – хорошо помним – и «совесть нации» Михаила Ефремова, пьяным за рулем устроившим ДТП и убившим человека.

Или совсем свежий и вопиющий пример – блогер Эдуард Бил. Этот нелюдь практиковался в том, что снимал на видео свои гонки, а также унижения разных людей. И с того имел хорошую денежку. Закончилось все трагически: на Садовом кольце блогер сбил женщину, находясь за рулем автомобиля с подложными номерами – жертва попала в реанимацию.

Недавно появились сообщения о том, что Бил предложил пострадавшей денежную компенсацию – причём, вины он в полной мере не признаёт. Да, такого рода персонажи всегда вихляют, откупаются деньгами – человеческая жизнь для них в принципе мало что значит. И вот что примечательно, знаково: у Била с начала года более 400 нарушений правил дорожного движения. На этом он и делал кассу.

То есть, что мы видим? Селебрити, которые зарабатывают деньги на унижение других и на демонстрации собственной вседозволенности. И по-хорошему отправить бы их куда-нибудь на рудники (эх, демократия!) да забыть, но проблема в том, что эти убогие стали ролевыми моделями для поколений. Вот что страшно! В мире, где важен лишь успех, все эти Ивлеевы, Билы, Кокорины, Багдасаряны превращаются в тех, кому подражают. И подчас выясняется, что им позволено больше, чем остальным. За какие такие заслуги, простите?

Оттого столь важно пресечь не только зло преступлений, но и зло подражаний. А потому, чтобы столь ущербные личности не становились ролевыми моделями, а уступали вакантное место истинным героям, необходимо не только наказать их по всей строгости, но и высмеять. Да, да, именно так – ведь того эти персонажи боятся больше всего. Мелкие ничтожные хайпожоры.