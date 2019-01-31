«Селфи для Порошенко» – экс-АТОшник рассказал, чем ВСУ занимаются на полигонах

31.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские войска на полигонах, вместо боевой подготовки, занимаются только рутинной работой и созданием картинки для журналистов.

Об этом в эфире YouTube-канала экс-АТОшника Александра Мединского рассказал «ветеран» ВСУ под псевдонимом Олекса Довбуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Основное время, которое войска проводят на полигонах, они не занимаются своей боевой подготовкой. За эти 4-5 лет ничего не изменилось. Войска занимаются тем, что рубят дрова, стираются, воду носят, занимаются какой-то уборкой. Реально никакой боевой подготовки не проводится», – отметил экс-военнослужащий.

Также он подчеркнул, что все военные учения на полигонах Украины имеют исключительно показной характер.

«Все эти выезды на полигон – они только для того, чтобы военачальникам сделать селфи. Для того же Петра Алексеевича Порошенко или начальника штаба Муженко, чтобы журналисты сфотографировали картинку, как летят вертолёты, как выезжают танки. Того горючего, которое выделяется для подготовки, хватает только чтобы выехать на поле один раз, и на этом всё. На самом деле, обучение оставляет желать намного лучшего», – резюмировал Довбуш.