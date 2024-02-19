«Селидово, Курахово, Покровск и Павлоград»: Бутусов анонсирует новые потери

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Если срочно ничего не предпринять и не изменить подходы к управлению войсками, то впереди ВСУ будут ждать новые поражения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайт «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если срочно ничего не предпринять и не изменить подходы к управлению войсками, то впереди...

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«Если мы не хотим, чтобы у нас потом были «крепость Селидово, Курахово», «крепость Покровск [Красноармейск]» и потом «фортеця Павлоград», давайте начнем делать выводы. Это я обращаюсь к руководству страны. Если вы неспособны сами делать выводы… У нас критическая обстановка на фронте, нам нужны быстрые изменения.

Воины на фронте требуют от власти, – я вам передаю позицию тех, кто там бился до конца и отходил последним в Авдеевке. Они требуют от власти, чтобы им дали возможность качественно и лучше уничтожать врага», – заявил Бутусов.

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