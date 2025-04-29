Селиванов: От Тараса Шевченко до Бандеры – один шаг

Максим Столяров.  
29.04.2025 18:19
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Все попытки заменить бандеровщину на какое-то «хорошее украинство» рано или поздно обязательно закончатся новой резнёй.

Об этом в программе «ПолитОтдел» заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все попытки заменить бандеровщину на какое-то «хорошее украинство» рано или поздно обязательно закончатся новой...

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«Они верят в идею нации. Их нацистская руна переделана из вольфсангеля нацистского. Если они уверены, что они отдельная нация, и борются за эту нацию, то они будут прославлять и Бандеру, и кого угодно. Если мы в советское время прославляли Шевченко, который писал: «кохайтеся, та не з москалямы», то неизбежно это приводит к Бандере. От Шевченко до Бандеры один шаг.

Именно в этом смысле нам важно наследие Олеся Бузины. Который, будучи этническим малороссом, который вырастал в советской полностью украинизированной семье (офицера КГБ и учительницы украиноязычной, которая так и не отошла от украинства до своей смерти). Тем не менее, Бузина это украинство преодолел. Умом честного исследователя понял, что он русский. Именно его наследие, его духовное завещание – это возрождение Малороссии», – сказал Селиванов.

«Именно эту идентичность – я малоросс, но я русский, как говорил Бузина, мы должны вернуть. Если мы это не вернём, если мы будем пестовать какое-то «хорошее украинство» – советское украинство, антифашистское украинство, это всё равно будет украинством как отстраиванием от русскости. И всё равно оно рано или поздно закончится новой резнёй», – добавил подполковник.

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