Селиванов: Украинство – такая же фантазия, как хоббиты или джедаи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинская национальность является такой же недавно придуманной фантазией, как хоббиты или джедаи.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону восставшего Донбасса и ныне работающий в ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В любой переписи населения, в любой стране, несколько десятков, сотен или даже тысяч человек указывают свою национальность, как, например, хоббиты или джедаи. Берут из произведений фантастики свою идентичность.

И действительно, этих людей нельзя укорить в том, а как ты докажешь, что он не хоббит или джедай по национальности? Человек сам себе такую национальность выбрал.

Говорить о национальности как о чём-то присущем не приходится, потому что в основном для людей это идентичность. И вот, она стала одним из полей информационно-психологической войны…

Именно это сегодня и даёт возможность разжигать вражду между Украиной и Россией. Потому что Украина – яркий пример созданной идентичности. Только если идентичность хоббитов и джедаев насчитывает максимум два-три десятилетия, то украинская идентичность насчитывает не намного больше времени», – сказал он.

Алексей Селиванов рассказал, что ещё триста лет назад украинской национальности не существовало даже в Киеве или Львове.

«Очень много чудных открытий готовят «настоящим» украинцам книги древнерусской литературы, которые издавались в XV, XVI, XVII веках во Львове или Киеве. Ни в одной из этих книг нет слова «украинец» или «Украина».

Даже в так называемой Конституции Филипа Орлика, который нигде «Пылыпом» не называется, пишется «Отчизна наша Малороссийская».

Во Львове в XVI издавались книги, которые посвящались, например, «многоименитому люду российскому». Во Львове до сих пор существует улица «Русская». А массового названия «украинец» не существовало.

Те же гайдамаки, о которых писал Шевченко – это были сепары, которые боролись против польского правительства за то, чтобы войти в состав России. Говорили: «Екатерина, признай нас», И вербовали себе в соратники людей рассказами о том, что у них якобы есть золотая грамота Екатерины, которая их признает», – добавил офицер.

Также он подчеркнул, что только в конце XIX века Австро-Венгерская империя создала украинскую национальность. А потом этот процесс усугубили большевики в ходе «коренизации» республик.