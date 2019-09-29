29.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Сельское хозяйство, Украина
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Село и люди: Против Зеленского зреет бунт

Недопустимо продавать землю Украины иностранцам, как это предусматривает анонсированное командой Владимира Зеленского начало продаж украинских черноземов.

Об этом на круглом столе в Верховной Раде Украины заявила Татьяна Корост, директор агрофирмы «Маяк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я когда читала (законопроект об обороте сельскохозяйственной земли), я первые слова прочитала, а дальше – не читала. Там написано – продавать иностранцам и всем остальным. О чем мы говорим? Это национальное богатство, которое принадлежит всему украинскому народу.

Я хочу защиты наших инвестиций. Мы 20 лет вкладываем в нашу землю. В плодородие, в создание производственной сферы. Кто защитит мои инвестиции, которые я вкладывала когда придут покупать эту землю?» – сказала Корост.

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