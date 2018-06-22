22.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Село и люди: В Киеве фантазируют, как закошмарят Трампа и Меркель

Украина могла бы при помощи блефа и шантажа заставить США и Германию списать долги Киеву и предоставить военную помощь.

Об этом в своем блоге рассуждает украинский политтехнолог Андрей Демартино, во времена президентства Виктора Януковича обслуживавший покойного премьер-министра Крыма Василия Джарты и его «макеевский клан».

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А какая могла красивая игра сложиться. Украина заявляет о восстановлении ядерного статуса, намекая на мутную роль какого-то прапорщика в утилизации ракет «Сатана». Через день в небе Борисполя очередь на посадку первых лиц Совета Безопасности.

Президент в связи с плотным графиком открытия амбулаторий отказывается от встречи с Меркель, Макроном и прочими трюдо. Телефон спикера, премьер-министра переходит в режим горячей линии.

Трамп дописывает 21 твит, сначала путая Украину с Угандой, потом угрожая ударом по Сибири, которая находится в Киеве.

Украина начинает демонстративное строительство ядерного полигона в районе Арбатской стрелки.

Созывается экстренное заседание ООН, украинский представитель с выражением зачитывает текст Будапештского меморандума. Израиль подмигивая украинской делегации в очередной раз заявляет, что у них, к примеру, нет ядерного оружия, но в случае необходимости они его применят.

Украина упрямится, демонстрируя ролик об успехах в разработке «оружия возмездия» из стратегии «Казаки». СБ ставит ультиматум, грозя перекрытием финансирования. Украина выпускает второй ролик «Казаков».

Трампу, наконец-то, показывают на карте, где находится Европа. В конце концов, Украина сдаётся в обмен на списание государственного долга, снятие ограничений на поставку украинских товаров в ЕС, постоянное дежурство 7-й флотилии США в Азовском море с прямым подчинением дежурному по части береговой охраны», – рисует радужное будущее Демартино.