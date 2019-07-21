Сельский театр Ляшко «продул» городскому шапито Зеленского

21.07.2019, Киев, Игорь Петров

Проигрыш выборов некогда считающейся на Украине подающей надежды партии Олега Ляшко следует рассматривать в рамках конкуренции с более успешным шоу-проектом Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что в украинском обществе есть запрос на актерство в политике, и поэтому наибольшей популярностью в качестве политика пользуется самый профессиональный актер.

«Выступление президента – это вообще-то эстрадное выступление конферансье. Мы всех посмотрели – это все актеры-лицедеи. Неудивительно, что мы поддерживаем лучшего актера из них. Есть запрос на профессионального актера. Ляшко – сельская художественная самодеятельность. Городская победила», – сказал Джангиров.