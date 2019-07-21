21.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Сельский театр Ляшко «продул» городскому шапито Зеленского

Проигрыш выборов некогда считающейся на Украине подающей надежды партии Олега Ляшко следует рассматривать в рамках конкуренции с более успешным шоу-проектом Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт отметил, что в украинском обществе есть запрос на актерство в политике, и поэтому наибольшей популярностью в качестве политика пользуется самый профессиональный актер.

«Выступление президента – это вообще-то эстрадное выступление конферансье. Мы всех посмотрели – это все актеры-лицедеи. Неудивительно, что мы поддерживаем лучшего актера из них. Есть запрос на профессионального актера. Ляшко – сельская художественная самодеятельность. Городская победила», – сказал Джангиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть