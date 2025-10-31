«Селятся где угодно»: проворовавшиеся украинские элиты разбегаются по всему миру

Наиболее прозорливые из представителей украинских элит спешат как можно быстрее покинуть умирающую страну.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые из украинской элиты до сих пор думают, что у них все хорошо. Например, Порошенко, который собирается второй раз стать президентом, и еще некоторые люди.

Но большая часть поняла, что уже плохо. И просто пытаются Украину покинуть, или уже покинули. И поселиться где угодно: от Варшавы до Японии, от Белого моря до Черного. В Соединенных Штатах, в Европе, где хочешь можно найти сейчас представителей бывших украинских политических элит», – сказал Ищенко.