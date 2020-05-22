Семь боевиков АТО безжалостно расстреляны в упор

22.05.2020, Киев, Максим Карпенко

В Житомирской области местный охотник в районе села Новоселица расстрелял семерых боевиков АТО, выпивавших с ним на рыбалке.

Об этом в своем блоге сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3., 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике.

Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».

Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», – заявил Геращенко.

По его информации, подозреваемый задержан и будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Местные СМИ при этом сообщают, что убитые были участниками карательной операции на Донбасса. В гости к охотнику они приехали из Киева.

Издание «Реал» со ссылкой на жену убийцы пишет, что ссора началась как раз на фоне службы в АТО: «Есть уже несколько версий. Одна из них алкоголь и ссора на фоне опьянения. Жена задержанного стрелка частично подтверждает данную версию, но уточняет, что причиной конфликта стало то, что товарищи мужа стали упрекать его в том, что они воевали, а он своих детей отмазал».

В отношении убийцы полиция возбудила уголовное дело по ч.2, ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Задержанному грозит пожизненный срок тюремного заключения.

Боевик УНА-УНСО Назар Приходько уточнил, что двое из погибших АТОшников были действующими военнослужащими батальона имени Кульчицкого. Среди погибших также «волонтер АТО» Роман Ханенко.

Приходько также сообщает другую версию ЧП – якобы, приехавшие из Киева АТО-шники пытались «отжать» ставок у арендатора.