Даже возвращающиеся с войны против России убеждённые неонацисты советуют знакомым ни за что не идти в украинскую армию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Истории про моего хорошего знакомого, который вернулся, сильно раненый. Через сколько кругов ада он прошёл, блуждая между военными врачами и семейным врачом в попытке получить помощь. Это человек, который пошёл добровольцем. И он теперь говорит: «Я всем, я каждому скажу, чтобы не ходили». Это отношение к людям, к фронтовикам, к раненым – оно одно из главных в том, как человек принимает решение, согласиться или прятаться от мобилизации. Нам всё время говорят, что мы должны отдать долг, а у меня всё время мысль – где мы все так задолжали? Я не специалист в этом, но не совсем понимаю, как в XXI веке, при наличии технических устройств, артиллерии, дронов, возможны мясные штурмы?», – возмутился Комаровский.

Он подчеркнул, что украинское государство пытается избавиться от инвалидов и ветеранов, которые становятся для него ненужной обузой.

«Что будет, если ты будешь ранен? Ты будешь побираться по медкомиссиям, будешь ползти без ног на третий этаж, потому что именно на третьем этаже в доме без лифта находится комиссия, которая раздаёт инвалидность. И туда ползут ребята без ног. Когда мои друзья, тридцатилетние мальчики, которых я выращивал, лечил, когда они были сопливыми пацанами – когда они сами ушли воевать, и вернулись контуженные, без рук и ног, то мы, я и их семьи, понимаем тот подвиг, который они совершили. Но этот подвиг оценён именно семьёй, друзьями, близкими. Но не государством. Для государства вас слишком много. И когда на этом фоне государство начинает рассуждение публичное о том, как ещё больше закрутить гайки, как ещё больше людей туда взять, если люди туда не хотят. Что не так?», – резюмировал врач.