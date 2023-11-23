«Семь укропов просто сидели и ждали» – военкор рассказал, как ВСУшники сдаются в плен

Многие бойцы ВСУ стараются искать возможности сдаться в плен в случаях, когда нет опасности нарваться на расправу националистов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор из ДНР Владимир Разин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять тенденцию по всей линии фронта, то в серьёзных боестолкновениях солдаты с той стороны чаще выбирают сдаться в плен, особенно, если реально понимают для себя шансы – что это реально сделать и остаться в живых.

Недавний случай под Соледаром, где я работал накануне. Добровольческая штурмовая бригада «Волки», и парни рассказывали, с украинской стороны пошёл накат на их позиции. Накат отбили, и парни пошли в контратаку на ближайшие позиции противника.

Заходят в окопы, начинают зачистку. Один наш боец спускается в блиндаж, а там просто сидят семь военнослужащих – просто сидят, и ничего не делают, не сопротивляются. А семь человек – достаточно неплохое соединение для боёв в окопах, особенно если ты подготовлен и знаешь, как себя вести.

А здесь они пропустили штурмовую группу, а когда пошёл накат на них, они просто не стали оказывать никакого сопротивления. Хотя при этом и сами не сдавались, не выходили с поднятыми руками, а просто сели и ждали – то ли гранату, то ли наших бойцов», – рассказал Разин.