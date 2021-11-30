Семченко: У Зеленского хватит ума наломать дров из-за слов Лукашенко о Крыме

Новости Украины

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым стал де-юре российским, на Украине могут воспринять как очередной повод, чтобы еще больше испортить отношения с Белоруссией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«От признания Крыма российским со стороны Лукашенко для Украины ничего не изменится. Взаимоотношения с Белоруссией уже сложились. Разве что Украина, украинские власти ещё раз выстрелят себе в ногу или куда-нибудь (но исключительно себе), и опять блокирует поставки чего-нибудь белорусского. Например, могут отказаться от того же белорусского битума, ведь сейчас уже зима, и большое строительство приостановлено пока, зимой дороги не строят. Конечно, портить отношения с Беларусью ещё больше просто неразумно. Но наши власти могут всё что угодно сделать, могут принять очередное эмоциональное решение. Могут, например, полностью закрыть границу для белорусских товаров. Может быть даже пойдут и дальше, отказавшись оплачивать уже поставленные товары, если это возможно. Конечно, реально нанести существенный вред Белоруссии не получится. Но у Зеленского хватит ума на это», – сказал политолог.