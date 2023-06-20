Украинскому руководству необходимо срочно «деколонизировать» семьдесят пять судов, названия которых связаны с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Украинская правда» заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть названия отдельных судов, которые до сих пор остаются жертвами колониального прошлого. Я обратился к президенту Зеленскому, чтобы он, как руководитель страны, всё-таки пересмотрел названия отдельных районных судов», – сказал языковой омбудсмен.

По его мнению, такие суды не могут выносить приговоры именем украинского государства.

«Часть из них до сих пор Ленинские, Октябрьские, Орджоникидзевские, Суворовские, Московские. Таких у нас – семьдесят пять названий, и, к примеру, в моём родном Николаеве есть Ленинский районный суд.

Я не могу себе представить, чтобы судья Ленинского суда именем Украины провозглашал те или другие решения. Надеюсь, что и эта незначительная, но важная составляющая, была учтена президентом Украины», – добавил Кремень.