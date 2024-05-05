Семейка Ельцина открывает «Чубайс-центр» в Израиле

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Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс открывает в Тель-Авиве «Центр российских исследований» на базе местного университета. Он займется изучением новейшей истории России после 1991 года – экономической, политической, социальной и культурной.

В России учреждение уже окрестили «Чубайс-центром» по аналогии со скандальным «Ельцин-центром» в Екатеринбурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», – вещал Чубайс.

Уже известно, что в «Чубайс-центре» будут работать замглавреда «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, экс-декан факультета социологии Шанинки Виктор Вахштайн, политолог Александр Баунов, литературовед Александр Архангельский и супруга Чубайса Авдотья Смирнова.

Одним из спонсоров «Чубайс-центра» станет олигарх Роман Абрамович.

«В списке сотрудников Мария Певчих пока не найдена», – съязвил в своем тг-канале бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, упомянув навальнистку-экстремистку, выпустившую разгромный фильм о 90-х, в том числе о деятельности тогдашнего «отца ваучера» – Чубайса.

Видимо, Венедиктов обиделся, что его не пригласили.

Аналитики полагают, что «Чубайс-центр» будет создавать отчеты для элитной аудитории на Западе о проектах переустройства России. «Автор приватизации» имеет хорошие связи с политическим истеблишментом США и членами Давосского клуба.

«Создание Центра Чубайса стало коньюнктурной реакцией на дефицит понимания общественно-политической ситуации в России, особенно после того, как антироссийские санкции привели во внутренней политике к обратному: вместо роста протеста вызвали эффект «сплочения вокруг флага» – и в итоге президент Путин получил на выборах рекордные 87 процентов. Качество западной аналитики по России плачевно, а прогнозирование — ущербно, что оформило на Западе запрос на глубокую аналитику. Удовлетворяя этот запрос, Чубайс планирует укрепить свои позиции в качестве ведущего международного консультанта по России», – пишет полулиберальный политолог Сергей Старовойтов.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла не склонен воспринимать «Чубайс-центр» серьезно.

«Всё-таки эти деятели – инопланетяне. Он ведь в самом деле не понимает, как эта новость воспринимается в России», – написал он в своем тг-канале.

Это мнение разделяет член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Будет исследовать проблемы Мертвого моря и разведение в нем нанорыбы? Пути решения арабо-израильского конфликта при приложении наноусилий? Но нет, он займётся изучением российской современности. Это надо было обворовать Россию, уехать из нее в Израиль, чтобы оттуда начать ее изучать. Поистине наносовесть не имеет пределов», – написала она.

Политолог Максим Жаров придерживается иной точки зрения.

«После презентации «Чубайс-центра» в Израиле, плотно опекаемого «людьми, недоразвалившими СССР» в американском истеблишменте, интересно посмотреть, через какое время Минюст России объявит Чубайса иноагентом. Это интересно потому, что если Минюст Чубайса иноагентом так и не объявит, то распускаемые ныне слухи о якобы окончательной утрате влияния «семейных» на Кремль, мягко говоря, являются драпировкой этого влияния. После того, что Чубайс сказал о целях и задачах своего «центра», как возможный посредник-переговорщик от кремлёвской «партии мира» – он вряд ли будет иметь в виду интересы той России, в которой мы сейчас живем», – предупреждает Жаров.

Коллега Марат Баширов с ним согласен.

«Чубайс формирует центр идеологического оппонирования команде Путина. То, что ему не дадут работать в России – ясно изначально. Станет иноагентом за 5 минут. Но, важны нюансы. Второе. Центр создан при университете Тель-Авива (TAU). Не в Прибалтике или в Лондоне. И значит, Израиль вступает в стратегическую игру против России. Такой шаг Чубайса означает разрыв с российской властью и активизация уголовных дел против Чубайса и его соратников – просто неизбежна. А в них очень много шокирующих открытий, и это вряд ли Чубайсу простят те, кто надеялся на него», – пишет он.

Публицист Сергей Мардан уверен, что иноагентом Чубайса не объявят, ведь на него даже не возбуждено уголовное дело по фактам крупных хищений в «Роснано».

«Тут ему очень сильно поможет кино, снятое М.Певчих. Поскольку Чубайса принялся выворачивать наизнанку экстремистский ФБК, он автоматически попадает в лагерь “верных”», – пишет Мардан.