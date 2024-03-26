Семейка либералов лишилась бюджетной кормушки в Питере за поддержку террористов

Елена Острякова.  
26.03.2024 10:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Россия, Терроризм


Петербургский декоратор и яхтсмен Николай Конашенок написал несколько глумливых постов о теракте в «Крокус сити холле» в американской соцсети:

«Почему «Крокус», а не Кремль?» и «Пикник — чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт «Брат-2».

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Петербургский декоратор и яхтсмен Николай Конашенок написал несколько глумливых постов о теракте в «Крокус...

Автор быстро сообразил, что ему грозит уголовное преследование за оправдание терроризма, удалил посты и собирался бежать в Ереван, однако был задержан в аэропорту  Пулково.


В сети уже появилось видео с его извинениями, выложенное силовиками.

«Должен сесть, потому что это оправдание терроризма в чистом виде. Строго по статье», – считает обозреватель Егор Холмогоров.

Его жена Роксана Шатуновская была вынуждена уволиться с поста гендиректора парка «Новая Голландия», который занимала 12 лет. Известно, что она не поддерживала СВО, однако публичных высказываний не позволяла.

«Я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта», – заявила Шатуновская.

«Гаденыш. Помню, он в 22 году сторизы в фб пилил, как он по СПб в районе Сенной гуляет с сине-желтым шарфом и колонкой, из которой играет «Червона калына». Это семейка соевых навальнистов. И таких, как они, все еще большинство в сфере «культуры», – комментирует художник и музыкант Дмитрий Бамберг.

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал просить МВД, чтобы Конашенок был посажен «на соседнюю скамейку с террористическими тварями».

«Эти люди управляли самой модной и молодежной площадкой в городе», – напомнил депутат о питерской семейке либералов.

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