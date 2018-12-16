Семейка нациста Корчинского оказалась неплохо упакованной

16.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Жена одиозного украинского радикала Дмитрия Корчинского – депутат Верховной Рады Оксана Корчинская – владеет незадекларированным домом в Италии.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ляшко признал, что в последнее время у него конфликт с Корчинской, которая была избрана в парламент по спискам его партии.

«Корчинская больная на голову, ей надо лечиться. Она сидит в моей фракции и ходит, поливает меня грязью. Если ты такая принципиальная и честная – сдай мандат, чего ты держишься за него, как вошь за кожух. Или выйди из фракции, если тебе не нравится Ляшко и моя фракция. Она ходит, врет про меня, а при этом, сидит во фракции, получает зарплату и носит мандат от Радикальной партии Олега Ляшко.

Кстати, в отличие от Корчинской, у меня в Италии дома нет, а у нее есть. Потому пусть расскажет, за какие деньги дом в Италии купила.

Когда я эту историю узнал, я ее послал сразу – сказал: «Оксана, нам с тобой не по пути». Это при том, что муж ее, Дмитрий, тоже неплохой парень, я бы сказал. Я его знаю – когда я издавал газету, он к моей газете рецензии писал», – заявил Ляшко.