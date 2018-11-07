Семейная халтура, или Почему провалился в прокате фильм про Крымский мост

07.11.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

1 ноября в российский кинопрокат вышел художественный фильм Тиграна Кеосаяна, снятый по дебютному сценарию жены режиссёра, Маргариты Симоньян, «Крымский мост. Сделано с любовью».

В день премьеры картина с бюджетом 300 млн рублей собрала скромные 4,6 млн рублей. В выходные дни и выпавший на них праздник 4 ноября сборы возросли до 14 млн. Всего за первые 5 дней проката фильм отбил почти 44 млн, после чего приободрившиеся авторы фильма принялись рассуждать в прессе о «возросшем интересе зрителей» и небывалых достижениях, вылившихся «в топ 25 самых успешных российских фильмов этого года».

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Однако, как это часто бывает, мерзкая действительность вторгается слоном в посудную лавку «творческих побед», и на их месте внезапно обнаруживается мутная лужа халтуры, которую творческие деятели стараются прикрыть антимониями пополам с фанерно-рогожными декорациями, как срам фиговым листком.

По-видимому, 44 млн рублей – это пик коммерческого успеха фильма о сделанном с любовью Крымском мосте режиссёра Кеосаяна. Больше денег зрители в кассу вряд ли занесут. Иначе непонятно, почему на пятый день проката резко сменилась тональность комментариев режиссёра, от победных реляций до поиска врагов.

Оказывается, по мнению Кеосаяна, в резком падении кассовых сборов виновата тысяча «интернет-ботов», оценивших его фильм в одну звёздочку на популярном ресурсе «Кинопоиск». В результате, текущий рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» составляет всего 2,5 балла из 10, что смело можно расценивать, как один из громких провалов года.

По такому поводу с комментарием в соцсети Facebook отметился всесоюзный «Кирпич» киноэкрана Станислав Садальский:

«Новый фильм про Крым, повествующий о борьбе двух молодых людей за сердце девушки во время стройки моста, оценили 1,3 тысячи пользователей сайта «Кинопоиск». Более тысячи из них поставили фильму один бал из 10. Я и Кеосаян уверены: это происки ГОСДЕПА!», – иронизирует известный актёр.

Казалось бы, фильм на всё ещё актуальную крымскую тему, про новое чудо света, мост через Керченский пролив, должен добавить радости, способствовать укреплению общественного согласия, однако вокруг него начал раскручиваться очередной киносрач, вредящий прокату.

Полыхнувший скандал заставил встать с дивана в выходной день и не очень бодро выйти на просмотр киношедевра.

Признаюсь, каких-то сногсшибательных впечатлений от фильма я не ожидал, хотя не смотрел тизеров и не читал спойлеров. Просто сработало устоявшееся предубеждение против современного российского кино, которое на 99,9% уже давно превратилось в издевательство режиссёров и сценаристов над зрителями и здравым смыслом, да ещё безответственный перевод казённых денег.

С другой стороны неизвестность оставляла некоторые надежды, что столь актуальная тема заставит кинодеятелей подойти к материалу ответственно и выдать крепкий «производственный боевик» про строительство мегасооружения, приправленный малиновым сиропчиком «любовь-морковь».

Не шедевральное «Укрощение огня», но и не проходная тягомотина о кипении страстей в литейном ковше или битва за посев кукурузы среди торосов и айсбергов.

К моему глубочайшему сожалению, фильм оказался намного хуже. Он не заслуживает даже одной звезды от «Кинпоиска». Зрителю предложено отдать 1 час 40 минут жизни, да ещё приплатив свои кровные, на просмотр кошмарной халтуры, слепленной семейной артелью Кеосаян – Симоньян. И если с Симоньян «всё понятно» – она журналист, а не сценарист, и написание сценария было отдано ей для пополнения семейного бюджета, то в отношении режиссёра Кеосаяна, не новичка в кинематографе, закрадывается подозрение, что человек полностью деградировал, как творческая личность, и к съёмкам фильмов за государственные деньги его подпускать нельзя. Только за свои, и только для передачи «Сам себе режиссёр».

Без преувеличения: если из фильма вырезать полтора часа пустопорожних сцен, снятых непонятно для чего, выгнать взашей три четверти актёрского состава, могла бы получиться среднего качества короткометражка миллиона за три денег максимум. Но в данном случае тоном следователя НКВД хочется сурово спросить у режиссёра и съёмочной группы: на что потрачено 300 миллионов бюджетных денег?

Комедийное настроение фильму задаёт начальная сцена. В прологе фильма мальчик и девочка в далеком 1945 году сидят под мостом через пролив, который возвели к Ялтинской конференции. Девочка интересуется у друга, за что сослали его семью. «Значит, так было надо», – сурово молвит он. Типа, первая любовь. Потом метёт метель – и девочка исчезает. Мост обрушился под силой стихии, а ее отец этот мост и возводил. «Где Рая?» – интересуется мальчик у соседки. «Забрали её вместе с отцом, значит, было за что» – успокаивает мальчика тётка.

Затем идут тоскливые титры, рассказывающие историю временного моста.

Вместо крымских красот и достопримечательностей, авторы фильма визуально потчуют зрителей высохшей керченской степью, страшненькими вялеными бычками и голым каменистым берегом. Весь этот унылый антураж несколько разнообразит лагерь археологов, в котором учёные девы принимают завлекательные позы из йоги вместо скрупулёзного перелопачивания землицы.

Есть в фильме пятикопеечные катастрофы и инциденты: скромный пожар в степи от брошенного окурка, полёт самолёта с аварийной посадкой на мост, а также сцена с надвигающимся штормом, захватившим заглохший катер с бравым казаком-шкипером и поварихой при кастрюле с буйябесом.

Никчёмные персонажи иногда раскрываются с самых неожиданных сторон. Главный герой, быковатый провинциальный ловелас, внезапно оказывается первоклассным лётчиком, умело сажающим самолёт. А повариха с буйябесом – олимпийской чемпионкой СССР по гребле, мастерски уводящей катер от шторма на вёслах.

Плохие герои представлены делегацией американских журналистов, приехавших делать репортаж о Крыме и строительстве моста, и опекающем их хлыщеватом пиарщике, конкуренте главного героя на молодое упругое тело главной героини.

По ходу фильма происходит перевоспитание и воссоединение персонажей.

Главный герой, кобелина, женится на главной героине, его горячий кавказский друг обретает мечту – суженную толстуху-американку, а крымско-татарский дедушка Дамир Надырович через 73 года встречается на мосту с усохшей Раей, когда-то отнятой у него НКВД. И даже понаехавший в Крым столичный дрищеватый хипстер, рассуждающий об «аннексии», «совковом рабстве» и раскапывающий ужасы строительства, перековывается и бегает с шариками на мосту в сопровождении симпатичной внучки Дамира Надировича.

Собственно, в самом конце всё это картонное воинство бегает по готовому мосту с шариками, женатое и насквозь беременное.

Американские журналисты в финале раскрываются гадскими гадами, вывалив в эфир сюжет о «величайшей потёмкинской деревне», а пиарщик строительства рыдает и готовится к ссылке в Свазиленд, как не оправдавший доверия заказчика.

В общем, всем угодила Симоньян. Непонятно только – почему всё вместе это смотрится настолько убого?

Взять хотя бы дедушку, Дамира Надировича. Очень странный тип. Никогда не встречал среди крымских татар людей с подобным имечком. Выживает ловлей бычков на удочку, а его внучка торгует уловом на местном рынке. Но не это главное. Когда дедушка сталкивается с проявлениями социальной несправедливости, он начинает громко кричать «Сталина на вас нет!». Очень хотелось увидеть в этот момент выражения лиц крымско-татарских зрителей, но как-то не получилось.

Вообще, во всём фильме есть только один жизненный эпизод. Когда персонажи собираются и едут отдохнуть на солёное озеро. Вместо озера они находят какое-то болото и как чушки мажутся грязью из него.

Этому эпизоду веришь свято, поскольку подобное неоднократно видано в реальной жизни. Помнится, массово отдыхавшие в Ново-Фёдоровке жиночки из украинской глубинки радостно мазались грязюкой из местных озёр, упорно считая её целебной. Аргументы, что рядом проходила железнодорожная ветка для снабжения ЧФ и ВВС флота горюче-смазочными материалами, сохранилась часть инфраструктуры ГСМ, а земля вокруг ж/д ветки пропиталась креозотом, и всё это добро осело в озёрах, жиночки воспринимали как жадность местных поделиться с ними целебным добром.

Более всего жаль советских актёров, согласившихся на съёмках в этом тупейшем балагане. Роли у них мизерные, персонажи ходульные. Сергей Никоненко, Ирина Розанова, Сергей Газаров, Лариса Малёванная. Приглашены, как говорят актёры, для «торговли хлебалом».

Критики фильма уверяют, что провал обусловлен общественной усталостью от крымской темы. Это вряд ли. Конечно, той остроты, что была четыре года назад, уже нет. Но невероятный взрыв всероссийского интереса к мосту, а через него и к Крыму, в этом году не заметил только очень тупой или совсем слепой «эксперт».

Просто фильм провалился потому, что такова была его судьба. Фильм очень плохой, просто из рук вон. И Крым с мостом здесь совершенно не при чём. Можно было снять «производственный боевик» о строительстве космодрома «Восточный» с остросюжетной линией хищений выделенных на него средств, о постройке огромного торгового или офисного центра из стекла и бетона, об овощном ларьке, наконец. И точно так же всё провалить. Это даже не тот случай, когда «хотели как лучше…». В том-то и дело, что не хотели. Отсюда и результат.

Хотите добрый совет? Не смотрите эту семейную кинохалтуру. Не стоит она ни денег, ни потраченного времени. Рекламный ролик про Крымский мост сделан неизмеримо интересней и качественней. А лучше всего, пересмотрите киноклассику: «Укрощение огня», «Девять дней одного года», «Мы, нижеподписавшиеся», «И это всё о нём», «Время свадьбы придётся уточнить», «Весна на Заречной улице» и другие советские фильмы, в которых работа, дружба, любовь и коллизии прожиты, а не симулированы на экране их героями. По крайней мере сбережёте в себе чувство прекрасного. Другого кино для вас нет.