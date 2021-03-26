Семен Семенченко арестован: История с Надеждой Савченко повторяется

26.03.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Экс-главарь нацбата «Донбасс» Семен Семенченко по решению суда отправляется как минимум на два месяца под арест. Ему выдвинуто обвинение в создании нелегального вооруженного формирования. Сам Семенченко уверяет, что создавал ЧВК «для борьбы с ЧВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии». Однако, причина, похоже, куда прозаичнее. «Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, в последние годы работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского», – сообщает блог близкого к посольству США экс-депутата Верховной рады Сергея Лещенко. Эту же версию подтверждает экс-спикер СБУ Станислав Речинский. «Надо полагать, боялись, что контора Семенченко подчиняется Коломойскому. Обрубили на всякий случай. Стоит ожидать теперь задержаний в Днепре? Или в Киеве?» – рассуждает Речинский.

Прокурор на суде заявил, что инкриминируемые Семенченко преступления могут повлечь наказания в виде 10 лет тюрьмы.

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Напомним, что Семенченко (настоящее имя Константин Гришин, имеет судимость за мошенничество) в 2014 году раскручивался украинскими СМИ как герой карательной операции против Донбасса.

«В 2014-2015 он был чуть ли не народным героем номер один. Почти как Надежда Савченко», – вспоминает украинская журналистка Соня Кошкина.

Во времена президентства Петра Порошенко боевики Семенченко вместе с Михаилом Саакашвили несколько раз устраивали беспорядки в центре Киева, однако спровоцировать полноценный майдан так и не смогли.

«Перед нами тот случай, когда человек за свою «карьеру» вот буквально всем без исключения поднасрал, и никто не поддержал «боевого комбата». Ни бывшие партнеры по Самопомощи, ни ветераны, ни, тем более, вечно поддерживающий всех, кого сажают при Зеленском, Порошенко. На поруки согласились взять Семена только Коханивский и Степан Хмара – что совсем уж смешно и печально», – прокомментировал ситуацию экс-боевик АТО Родион Кудряшов.