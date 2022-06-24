Семен Семенченко требует выпустить на фронт уголовников

24.06.2022  11:32 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Украина
Новости Украины

Украина должна создавать «партизанские отряды», которые будут совершать диверсии на Юго-Востоке, а также выпустить зеков из колоний и СИЗО, чтобы отправить их на фронт.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин, ранее судим за мошенничество в Севастополе), которого обвиняют в создании частной военной компании и обстреле телеканала 112 из гранатомета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна создавать «партизанские отряды», которые будут совершать диверсии на Юго-Востоке, а также выпустить...

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Кроме того, по мнению Семенченко, Украине не хватает обученных штурмовиков, которые бы в качестве передовых групп заходили в населенные пункты.

«Нужно сейчас создавать штурмовые подразделения из парней, которые мотивированные, опытные и организационно подготовлены, чтобы они освобождали города и населенные пункты, и за собой подтягивали основную массу ВСУ. Это первое.

Второе – очень важно сейчас создавать партизанское движение в Херсонской и других южных областях, захваченных, потому что военная наука говорит, что для того, чтобы сковать тысячу партизан, нужно, чтобы враг там приковывал пять-семь-десять тысяч своих военных. Это военные, которые не появятся под Северодонецком и Лисичанском, их не будет на фронте», – сказал экс-боевик.

«Третье – я считаю, что сейчас идет настолько массированная борьба, и в это большое отличие от 14-го года, что на фронте нужен каждый боец, каждый организатор. Я знаю, что сейчас в СИЗО, в колониях очень много военных, на содержание которых тратятся деньги. Я понимаю, что относительно них есть опасения, но сейчас нам на фронте нужны все воины, потому что больше двух тысяч километров линия фронта», – заявил Семенченко.

 

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