15.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Семен Семенченко устроил феерическую истерику из-за открытия Крымского моста

Одиозный украинский боевик и депутат Рады Семен Семенченко закатил истерику в своем блоге из-за успешного окончания первого этапа строительства Крымского моста.

По его словам, все заявления «украинских гнид» о том, что мост не достроят и он упадет, не оправдались, а Украина, тем временем, погружалась в нищету, хаос и коррупцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вместо того чтобы не дать захватить Крым (как добровольцы в 2014 не дали захватить весь Донбасс), вместо того чтобы мобилизовать всю нацию на защиту Украины, «московские вши» и «украинские гниды» стали вешать «лапшу» на уши украинским людям. – «Не надо воевать!». – «Санкции все сделают за нас!». – «Мост орки не построят, деньги все разворуют, а мост обязательно упадет!». – «Мы сейчас осудим РФ в судах, а Путина отправим в Гаагу!»…

Прошло четыре года. – Где Гаага? – Где «разваленная под санкциями» РФ? – Где миллиарды долларов, которые международные суды «присудили» Украине? – Где рухнул «Крымский мост»?

Разорена страна. – Бесконечная война, на которой гибнут тысячи героев и обогащаются сотни мерзавцев. – Роттердам плюс – Рост российской экономики в Украине. – Добровольцы в тюрьмах. – Украинцы сотнями тысяч выезжают за границу в поисках лучшей доли. – Победобесие по украинским телеканалам. – Нищенские пенсии и зарплаты в богатейшей стране», – перечисляет список «зрад» Семенченко.

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