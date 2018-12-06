06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина
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Семенченко дал бенефис под стенами грузинской тюрьмы

Задержанные в Грузии с оружием украинские боевики, прибывшие в страну вместе с одиозным нардепом Семеном Семенченко по прежнему находятся в тюрьме, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети сам Семенченко, записавший по этому поводу гневный видеоролик под стенами тбилисской тюрьмы №9.

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“Эта провокация ( с задержанием украинских боевиков – Ред) выгодна украинскому олигархату. Сразу же после этого вся эта бюрократическая нечисть – бирюковы, геращенки, подняли страшный вой, заявив, что арестовали и меня. Совершенно забыв о том, что это живые люди. У которых есть дети и жены”, – заявил он.

Впрочем, подписчики Семенченко не оценили его пафоса. Комментарии к видео полны гневных реплик пользователей, Семенченко называют “мразью”, пишут, что он подставил своих сообщников и сбежал.

“Семен Семенченко В данном случае моё к вам отношение не имеет значения. Но то, что МС (Михаил Саакашвили – Ред) молчит как “воды в рот набрал” интересует, наверное, и ваших сторонников! Ка же так – революцию делать вместе, а в тюрьме сидеть “каждый за себя”? И, кстати, я не “бот”, поэтому настаиваю, комментируя эти события – ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ЛИЧНО ОТ СЕБЯ”, – обращается к нардепу некая Елена Кузьменко.

Напомним, несколько дней назад грузинская полиция задержала в Тбилиси шестерых граждан Украины и обвиняет задержанных в незаконном хранении оружия.

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