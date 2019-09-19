Семенченко в ярости: Украинских карателей будут судить в Донецке

19.09.2019, Киев, Игорь Петров

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось тяжелое наследство от прошлой власти – минские соглашения, выполнение которых означает хаос, грабежи и убийства по всей стране.

Об этом в эфире ТРК Аверс заявил бывший командир карательного добробата «Донбасс», депутат ВР прошлого созыва Семен Семенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В так называемых минских соглашениях, которые не ратифицированы украинским парламентом, четко прописано: амнистия для тех, кто убивал украинских военных, вывод войск и наемников (добробаты), внесение особого статуса для Донбасса в Конституцию Украины. Последнее означает выборы, и все те, кто убивал наших парней, их ставленники, боевики станут сразу местными депутатами по украинским законам. Их так называемая народная милиция станет украинской милицией, которая подчиняется местным вожакам, а не МВД.

И еще – народные суды. Представьте, что украинских ветеранов по повесткам начинают дергать в суды Донецка. И только после этого всего идет передача границы под контроль Украины. А какой Украине это будут передавать? Не этой ли народной милиции, которая будет уже в законе, скажем так? И сколько будет грабежей, убийств по всей стране, когда эти люди поедут по ней? Уже на таких же правах, как наша милиция. Поэтому я понимаю, насколько это сложное задание, им в наследство достались эти минские соглашения», – сказал Семенченко.