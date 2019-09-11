Семенченко жалуется на замалчивание со стороны СМИ и просит «помочь репостом»

11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший нардеп Семен Семенченко, оставшийся не у дел после последних выборов, решил привлечь внимание к своей персоне экстравагантным способом – снова актуализировать подзабытую уже украинским обществом тему “блокады” торговли с неподконтрольной частью Донбасса, которую инициировал Семенченко со своими сторонниками несколько лет назад, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Семенченко на своей страничке в соцсети опубликовал сообщение давно не подававшего признаков жизни “штаба блокады торговли с оккупантами”, из которого следует, что “на железнодорожную станцию Сосновка Львовской области прибыло 113 вагонов РЖД с российским углем. Все вагоны содержат русскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Уголь прибыл на обогатительную фабрику в Червонограде (принадлежит представителям народного депутата фракции Медведчука Королевской). Контракт был заключен еще в начале года. Это известие возмутило местных ветеранов войны и шахтеров. Ветераны заблокировали движение вагонов и не допустили их на фабрику”.

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“Штаб блокады” возмущен тем, что у государства за все пять лет не нашлось денег на реконструкцию шахт Львовско-Волынского угольного бассейна, а “деятельность “смотрящих Порошенко” привела государственные предприятия к полному коллапсу”.

“И, вместо того чтобы давать работу украинским шахтерам (которые от безденежья вынуждены бежать на работу в Польшу) проводятся закупки у страны-агрессора. Всего за восемь месяцев этого года ввезено российского угля на 2 миллиарда долларов. Это на 50 процентов меньше, чем год назад, но все равно – даже части этой суммы хватило бы, чтобы обеспечить переоборудование шахт, а государство было бы обеспечено собственным углем”, – утверждают активисты.

Сообщается, что местные ветераны “АТО” ждут прихода еще около тысячи вагонов с РФ и обращаются к ВР и президенту с требованием поддержать украинскую угольную отрасль а торговлю углем с РФ законодательно запретить.

Интересно, что Семенченко признает отсутствие интереса к этой теме в украинском обществе и политикуме, которому перестала быть выгодна спекуляция на теме торговли с РФ. По словам Семенченко, украинские СМИ замалчивают случившееся на Львовщине, в связи с чем бывший нардеп просит своих читателей “помочь репостом”.