Семьи погибших ВСУ-шников оставят без выплат

Вадим Москаленко.  
07.01.2024 21:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 665
 
Дзен


Из-за нехватки средств семьи погибших военнослужащих ВСУ могут очень долго не увидеть обещанных им денежных выплат.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за нехватки средств семьи погибших военнослужащих ВСУ могут очень долго не увидеть обещанных им...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Ведущий пожаловался, что в ВСУ дефицит денежного довольствия составляет 36%.

«Я бы хотел посмотреть, куда именно не хватает. Мне представляется, что речь идёт в первую очередь о выплатах семьям погибших. Ведь на каждого погибшего военнослужащего нужно платить 15 миллионов гривен.

Никто ведь не знает, сколько у нас потери, никто не озвучивает. Но если всё сложить, я не удивлюсь, если там дефицит 36% от общей потребности», – сказал Рева.

Он подчеркнул, что выплаты для воюющих на передовой будут обеспечиваться в первую очередь, а вот все остальные денег не получат.

«Очевидно, и дальше эти выплаты будут задерживаться и откладываться на перспективу. А что касается выплат тем, кто воюет – я уверен, что в течение года они будут обеспечиваться в первую очередь. То есть, там дефицита не будет. А в выплатах семьям погибших этот долг будет накапливаться», – добавил экс-министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть