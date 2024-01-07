Семьи погибших ВСУ-шников оставят без выплат

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Из-за нехватки средств семьи погибших военнослужащих ВСУ могут очень долго не увидеть обещанных им денежных выплат.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий пожаловался, что в ВСУ дефицит денежного довольствия составляет 36%.

«Я бы хотел посмотреть, куда именно не хватает. Мне представляется, что речь идёт в первую очередь о выплатах семьям погибших. Ведь на каждого погибшего военнослужащего нужно платить 15 миллионов гривен.

Никто ведь не знает, сколько у нас потери, никто не озвучивает. Но если всё сложить, я не удивлюсь, если там дефицит 36% от общей потребности», – сказал Рева.

Он подчеркнул, что выплаты для воюющих на передовой будут обеспечиваться в первую очередь, а вот все остальные денег не получат.

«Очевидно, и дальше эти выплаты будут задерживаться и откладываться на перспективу. А что касается выплат тем, кто воюет – я уверен, что в течение года они будут обеспечиваться в первую очередь. То есть, там дефицита не будет. А в выплатах семьям погибших этот долг будет накапливаться», – добавил экс-министр.