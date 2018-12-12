Семьи заробитчан выдавливают с Украины

12.12.2018

Заробитчане присылают на Украину все больше денег, а если обложить их заработки налогами, то семьи заробитчан уедут из страны насовсем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заробитчане в нашу страну перечисляют все больше и больше денег. За первые 7 месяцев они только живыми деньгами по системам перевода прислали нам 6, 5 миллиардов долларов, что практически равно 10% ВВП нашей страны. И здесь я хотел бы предостеречь Кабмин, чтобы они ни в коем случае не позарились на эти деньги, и не захотели каким-то образом получить с них налоги”, – сказал эксперт.

“Если мы этих людей и дальше будем щемить, то они соберут сумки и увезут свои семьи, уедут туда, за рубеж. Мы потеряем этих людей совсем. Сейчас эти люди надеются вернуться рано или поздно в свою страну, когда здесь будет лучше. Но если мы с вами сейчас начнем их догонять налогами на нашей территории, при том, что они уехали туда не из-за хорошей жизни, то фактически мы этих людей потеряем раз и навсегда. Поэтому тот случай, когда мы должны понять, что не нужно пытаться наложить налог на все, что движется», – заявил Дорошенко.

Недавно министр социальной политики Украины Андрей Рева потребовал от заробитчан задекларировать свои доходы, получаемые за рубежом.