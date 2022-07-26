Семилетняя девочка нуждается в срочном лечении

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Семилетней девочке срочно необходима операция в израильской больнице, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Маша Шабалина, которой всего 7 лет, мужественно борется со страшным заболеванием – рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Призываем всех неравнодушных оказать помощь в спасении жизни ребенка!» – пишут авторы обращения.

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Для спасения девочки и прохождения очередного курса лечения трансплантации костного мозга (ТКМ) в израильской клинике «Хадасса» необходимо 220000$. Семья девочки не располагает такими средствами, в то время как каждая секунда может оказаться решающей.

«Призываем всех неравнодушных помочь спасти жизнь Маши! Время ограничено, медики гарантируют благоприятный результат, если лечение начать немедленно!» – предупреждают неравнодушные люди.