Семинары по обороноспособности: как тюменские казаки познают патриотизм в теории

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Новости Украины

Минувший месяц ознаменовался в Тюменском казачестве семинаром под названием «Патриотизм как компонент обороноспособности Российского Государства». Об этом сообщается на официальном сайте сообщества.

Мероприятие прошло в рамках «Дня славянской письменности и культуры» в Казачьем храме с благословения митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия. Гостями, помимо прихожан, стали представители казачества, деятели науки, искусств, педагоги и многие другие.

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Название одной из основных тем звучало следующим образом: «патриотизм — долг или нравственный выбор?». Однако, на риторический вопрос, напрашивается вполне резонный ответ.

Заключается он в том, что разговоры подобного толка – мало понятны в ситуации, когда российское казачество больше напоминает клуб любителей ролевых игр, чем настоящее войско, способное к обороне. Далеко ходить за примером не надо.

С начала 2014 года, когда на Украине началась настоящая Гражданская война, многие казаки обещали отправиться защищать население Донбасса, как только поступит соответствующий приказ. Специальная военная операция по денацификации «незалежной» длится уже пятый месяц, но за все это время активного участия в освобождении региона представителями РКО замечено не было.

Выходит, вольный народ уже сделал нравственный выбор? Учить патриотизму своих и чужих. Но только в теории. Проявлять же его реальным вкладом в условиях боевых действий пока никто не спешит. Остаётся надеяться, что в ближайшее время казаки перейдут от слов к делу.