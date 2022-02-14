Съемки фильма пройдут в Крыму в пещере, открытой при строительстве трассы «Таврида»

14.02.2022  23:45 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Культура, Россия


Пещера «Таврида», открытая при строительстве одноименной федеральной трассы, станет кинематографической площадкой. Здесь пройдут съемки полнометражного фильма в стиле фэнтези.

«Идея фильма возникла после того, когда в новостях сообщили об открытии пещеры в Крыму, – рассказал автор сценария и режиссер Иван Шерстников. – Из сообщений СМИ я узнал, что пещера была давно закупорена, и там нашли останки животных. Я мистифицировал историю и начал писать сценарий».

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Пещера «Таврида», открытая при строительстве одноименной федеральной трассы, станет кинематографической площадкой. Здесь пройдут съемки...


Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по сюжету главная героиня ученый-палеонтолог прилетает в Крым, чтобы исследовать открытую пещеру. Больше всего ее интересуют кости доисторических животных, которые скрывают в себе тайну, пролежавшую под землей 50 тысяч лет.

Сценарий прошел редактуру преподавателей Крымского федерального университета, чтобы факты, обыгрываемые в фильме, соответствовали действительности. Крымские спелеологи консультируют исполнительницу главной роли по работе внутри пещеры: как вести ее осмотр, работать со специальной техникой, взаимодействовать с останками.

Главные роли в ленте сыграют актеры из Москвы и Санкт-Петербурга, в эпизодах задействованы артисты Севастопольского академического театра им. Луначарского и Крымского академического русского драматического театра им. Горького. Съемки внутри пещеры пройдут с 28 марта по 12 апреля.

Пещеру недалеко от поселка Зуя под Симферополем открыли в 2018 году во время строительства трассы «Таврида». Ковш экскаватора срезал купол карстовой полости, которая протянулась на 2 км под землей. Учитывая уникальность открытой пещеры и ее важность для изучения, подрядчик строительства принял решение проложить специальную консоль над полостью, не меняя трассировки автомагистрали. В пещере будет открыт палеонтологический музей и действующий полигон Института спелеологии Крыма.

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