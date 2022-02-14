Съемки фильма пройдут в Крыму в пещере, открытой при строительстве трассы «Таврида»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пещера «Таврида», открытая при строительстве одноименной федеральной трассы, станет кинематографической площадкой. Здесь пройдут съемки полнометражного фильма в стиле фэнтези.

«Идея фильма возникла после того, когда в новостях сообщили об открытии пещеры в Крыму, – рассказал автор сценария и режиссер Иван Шерстников. – Из сообщений СМИ я узнал, что пещера была давно закупорена, и там нашли останки животных. Я мистифицировал историю и начал писать сценарий».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по сюжету главная героиня ученый-палеонтолог прилетает в Крым, чтобы исследовать открытую пещеру. Больше всего ее интересуют кости доисторических животных, которые скрывают в себе тайну, пролежавшую под землей 50 тысяч лет.

Сценарий прошел редактуру преподавателей Крымского федерального университета, чтобы факты, обыгрываемые в фильме, соответствовали действительности. Крымские спелеологи консультируют исполнительницу главной роли по работе внутри пещеры: как вести ее осмотр, работать со специальной техникой, взаимодействовать с останками.

Главные роли в ленте сыграют актеры из Москвы и Санкт-Петербурга, в эпизодах задействованы артисты Севастопольского академического театра им. Луначарского и Крымского академического русского драматического театра им. Горького. Съемки внутри пещеры пройдут с 28 марта по 12 апреля.

Пещеру недалеко от поселка Зуя под Симферополем открыли в 2018 году во время строительства трассы «Таврида». Ковш экскаватора срезал купол карстовой полости, которая протянулась на 2 км под землей. Учитывая уникальность открытой пещеры и ее важность для изучения, подрядчик строительства принял решение проложить специальную консоль над полостью, не меняя трассировки автомагистрали. В пещере будет открыт палеонтологический музей и действующий полигон Института спелеологии Крыма.