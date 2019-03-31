Съемочную группу либерального «Дождя» прогнали из-под ЦИК Украины

31.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Среди дежурящих под зданием Центральной избирательной комиссии «спортсменов», предположительно нанятых Юлией Тимошенко (для подготовки возможных протестов) или Петром Порошенко (чтобы «застолбить» место), нашлись возмущенные присутствием на площади журналистов российского либерального телеканала «Дождь».

Соответствующую видеозапись с места событий была опубликована очевидцами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ходят тут три часа и москалям показывают в прямом эфире, что у нас здесь выборы проходят нечестно, что Юлия Владимировна как-то недовольна. Ходят тут, ведут пропаганду на российские каналы в прямом эфире, а чем вы тут занимаетесь, я не знаю», – заявил на видеозаписи один из присутствующих в военной форме с украинским флагом.