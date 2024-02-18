Семья беженцев рассказала, как украинские торговцы детьми «эвакуировали» Бахмут

С началом СВО многодетные семьи прифронтовых городов на украинской стороне стали вдруг очень нужны властям в Киеве. Ещё в декабре 2022 года, задолго до освобождения, людей выдавливали из оккупированного ВСУ Артёмовска (Бахмута), вплоть до угроз взорвать подвал, в котором они прятались.

Об этом в интервью журналисту канала «Россия-1» рассказала многодетная семья беженцев из Артёмовска, которая до последнего пыталась остаться в родном городе и дожидаться русскую армию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Семья попала в поле зрения «Белых ангелов» – так называемых гуманитарщиков-силовиков, имеющих репутацию охотников на детей. Представители этой структуры осуществляли принудительный вывоз несовершеннолетних. Часто «эвакуировали» детей без родителей. Дальнейшая судьба многих вывезенных несовершеннолетних оказывалась неизвестной. Есть много информации, что детей отправляют в Европу на органы или в рабство.

Семье из Артёмовска, которую вынудили выехать на украинскую сторону, удалось накопить средства и бежать из Украины в Россию.

«Нас заставили. К нам зашли «Белые ангелы». Нас сдала Данина (сына – ред.) учительница, что мы находимся там. Ещё полиция постоянно заходила, я писала заявления, что я не буду, я беру ответственность за своих детей на себя. Раз в месяц наведывались, а когда наведываться не могли, звонили, если связь была. А потом эти «Белые ангелы» заходят к нам. Мы обычно запирались в подвале, а то военные у нас жили, они говорили, не запирайтесь, потому что вдруг будет это, а у нас несколько выходов. И тут эти «Белые ангелы» залетают и говорят: «будете выезжать?» Нет, не будем. «Ну, не выедете, значит, к вам снаряд или граната попадёт и будете детей доставать из-под обломков, если сами живы останетесь». Всё. И нас вывезли под Киев. Взаимодействий особо никаких не было. Хотя, они написали в «Фейсбуке» [запрещён в РФ], мол, мы уговаривали семью две недели. Это получилось, 21 декабря нас вывезли, а 20-го они завалились к нам в подвал и сказали: «мы вас вывозим, всё, завтра в 10 не будете готовы – прилетит». И всё. А что нам делать?» – рассказала многодетная мать.

Она также рассказала, как некоторых детей из прифронтовых городов вывозят насильно отдельно от родителей.

«Было такое в Артёмовске. Мы лично поехали с детьми, а было такое, что начинается обстрел – то ли специально, то ли не специально, и родители бегут, а ребёнок сзади или впереди, хватают и в машину затаскивают. И всё. [А кто-то смог потом с ними воссоединиться?] Иногда да, иногда нет. Они говорят: едьте в Константиновку», – вспоминала женщина.

«Приняли закон, что можно изымать детей и лишать родительских прав без мнения родителей. Просто забирали детей и увозили. Ну и так же родители искали все пути, чтобы уехать, машину покупали или дома продавали, чтобы как-то добраться. У некоторых получалось найти детей, у некоторых не получалось. Приезжали: мы за ребёнком таким-то – нет такого», – добавил её муж.

При этом удивительным образом государство Украина озаботилась, что их семья многодетная, только после начала СВО.

«Младшему сыну 9 лет. У нас на Украине есть статус многодетной семьи. За все 9 лет нам нигде ни в чём помощи не было, никаких дополнительных выплат, ни первый класс. Когда началось СВО – «вы должны выехать, вы должны выехать». Сразу вспомнили, что мы многодетная семья. Именно по многодетным почему-то они звонили. Постоянные звонки, приезды полиции. Хотя, мы не состояли ни в социальных службах на учёте, никакой помощи. А тут вдруг мы многодетная семья, везде нам надо», – рассказала женщина.

Под Киевом, где они жили, приставленный семье «волонтёр» заставлял их рассказывать на камеру иностранным журналистам, какие плохие русские.

«Нас очень раздражал волонтёр, которого нам дали. То литовцев нам, то ещё кого-то из журналистов пришлёт. И постоянно этот вопрос: «а как вы относитесь к русским?» А что я могу сказать? Я там нахожусь, сейчас СБУ меня, и всё. Его на войну, детей отберут», – сказала беженка.

Супруги также заверили, что все, кто остался в Артёмовске, ждали русскую армию.

«Надо вывозить детей, да, возможно, мы неправильно поступали, но нам некуда [было], мы на украинскую сторону не хотели. Как бы там сидели те, кто не собирался на украинскую сторону ехать. Наши дети сейчас в розыске, двоих детей объявили в розыск, потому что 1 сентября не пошли в школу. В киевскую школу надо предоставить справку, что мы в какую-то школу ходим, а российская справка им явно не понравится», – рассказала женщина.

На украинской стороне же родители находились в постоянном страхе, что детей могут отнять и переправить в Европу, чтобы продать на органы.

«Да, чего мы и боялись. Почему я ещё с осторожностью к этому волонтёру. Я боялась, что могут детей так отправить. Откуда я знаю, к чему он нас готовит», – сказала мать троих детей.

Молодая семья на украинской территории находилась ровно столько, чтобы заработать необходимое количество денег, и при первой же возможности покинула Украину. Беженцам чудом удалось через Европу попасть в Россию, в Сочи, где живут их родители.