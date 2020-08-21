21.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, проституция, Украина
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Семья Гордона в полном составе подключилась к травле Лукашенко


Семья украинских пропагандистов – Дмитрий Гордон и его супруга Олеся Бацман, совсем недавно записавшие интервью и осыпавшие лестью Александра Лукашенко, развернулись к нему спиной и подключились к травле.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Бацман вслед за Гордоном предрекла Лукашенко проигрыш Лукашенко в противостоянии с Беломайданом, а также обвинила его в избиениях «мирных протестующих».

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«Когда Александр Лукашенко применил силу к своему народу, а именно к мирным протестующим, он проиграл. Если не сейчас, то немножко позже все равно ему придется уйти.

Они говорили в интервью с Дмитрием Гордоном по поводу судьбы Виктора Януковича. Если внимательные зрители смотрели все интервью и слушали, было понятно, что Александра Лукашенко беспокоит именно эта биография.

Наверное, сознательно или нет, но он уже примерял какие-то исторические параллели, лекала на себя именно украинского беглого президента, говоря о том, что нет, я никогда не стану Януковичем, я никогда не сбегу.


Когда Дмитрий Гордон спросил, будет ли он стрелять, может ли он применить силу, он сказал: «Нет, я не буду стрелять в свой народ».  События, которые стали развиваться после выборов, показали, что он стал делать все ровно наоборот. То есть, он реально пошел по пути Виктора Януковича, беглого президента Украины», – заявила Бацман.

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