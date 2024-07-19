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Семейная пара из Гатчины – художница Анастасия Дюдяева и ювелир Александр Доценко – получили тюремные сроки по обвинению в призывах к терроризму.

Осужденные на полках среди товаров в супермаркете «Лента» в Ленинградской области прятали листовки (некоторые сделаны на клочках салфеток) с украинскими националистическими лозунгами, угрозами повешения «на гиляке» и оскорблениями президента России.

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Дюдяева получила три года и шесть месяцев колонии-поселения, ее супруг — три года. Заукраинская пара была арестована еще в начале года. Все это время либералы проводили кампанию в их поддержку, выставляя экстремистов в качестве «невнных жертв». Задержанные, очевидно, по совету адвокатов, решили отрицать свою вину. Однако в ходе проведения обыска в квартире были обнаружены эскизы листовок.

В мастерской Дюдяевой также обнаружены показательные художества – либералы не скрывают, что она была завсегдатаем «подпольных антивоенных выставок».