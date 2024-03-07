Семья «музыканта» Ливана Борща узнала о его гибели и получила его награды

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Родственники погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ливана Борща узнали об обстоятельствах его гибели и получили его награды и страховые выплаты.

Сотрудники «Оркестра» выполнили все обязательства перед ними и рассказали им о подвигах «музыканта».

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Ливан Борщ отдал жизнь для защиты Родины во время операции по освобождению Артемовска (бывший Бахмут), которая называлась «Бахмутская мясорубка». Однако при устройстве в компанию он не оставил никаких данных о своей семье.

Спустя некоторое время после его гибели с сотрудниками «Оркестра» связались его родственники. Работники компании поступили по совести и пригласили их в часовню ЧВК «Вагнер», которая построена в Горячем Ключе в честь «музыкантов», погибших во время выполнения боевых задач.

Семья «вагнеровца» узнала о подвигах бойца и обстоятельствах его героической смерти. Они также получили его заслуженные награды и все положенные страховые выплаты за его гибель.