Семья «музыканта» Ливана Борща узнала о его гибели и получила его награды

Иван Самойлов.  
07.03.2024 12:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Родственники погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ливана Борща узнали об обстоятельствах его гибели и получили его награды и страховые выплаты.

Сотрудники «Оркестра» выполнили все обязательства перед ними и рассказали им о подвигах «музыканта».

Родственники погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ливана Борща узнали об обстоятельствах его гибели и получили...

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Ливан Борщ отдал жизнь для защиты Родины во время операции по освобождению Артемовска (бывший Бахмут), которая называлась «Бахмутская мясорубка». Однако при устройстве в компанию он не оставил никаких данных о своей семье.

Спустя некоторое время после его гибели с сотрудниками «Оркестра» связались его родственники. Работники компании поступили по совести и пригласили их в часовню ЧВК «Вагнер», которая построена в Горячем Ключе в честь «музыкантов», погибших во время выполнения боевых задач.

Семья «вагнеровца» узнала о подвигах бойца и обстоятельствах его героической смерти. Они также получили его заслуженные награды и все положенные страховые выплаты за его гибель.

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