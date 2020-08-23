23.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Медицина, Оппозиция, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

Семья Навального отвергла предложение Кремля о лечении в лучших клиниках


После загадочной госпитализации Алексея Навального Кремль предлагал организовать лечение оппозиционера в лучших клиниках, однако супруга либерала ответила категорическим отказом.

Об этом в интервью «Царьграду» рассказал глава медиакомпании «Русский час», соавтор биографии президента Владимира Путина Александр Коробко, ссылаясь на данные своих источников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Коробко, Навальному собирались предложить лечение в «Кремлёвке» с привлечением лучших токсикологов страны. Второй вариант предполагал госпитализацию блогера в один из лучших госпиталей мира – знаменитый кубинский госпиталь в Дохе, где лечатся высокопоставленные чиновники Катара.

При этом гарантировалось, что помощь властей афишироваться не будет. «Это в русской традиции – не бить лежачего», – объяснил Коробко готовность Кремля помочь Навальному, который известен как ярый критик Владимира Путина.

Однако супруга либерала Юлия в письме чиновникам ответила категорическим отказом, настаивая на лечении исключительно в Германии, куда в итоге и был отправлен Навальный.

Коробко назвал такой ответ «демонстративно неуважительным письмом», выразив уверенность, что целью окружения Навального была шумиха в СМИ, а не быстрое выздоровление оппозиционера.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть