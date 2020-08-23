Семья Навального отвергла предложение Кремля о лечении в лучших клиниках

23.08.2020, Москва, Михаил Рябов

После загадочной госпитализации Алексея Навального Кремль предлагал организовать лечение оппозиционера в лучших клиниках, однако супруга либерала ответила категорическим отказом.

Об этом в интервью «Царьграду» рассказал глава медиакомпании «Русский час», соавтор биографии президента Владимира Путина Александр Коробко, ссылаясь на данные своих источников.

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По словам Коробко, Навальному собирались предложить лечение в «Кремлёвке» с привлечением лучших токсикологов страны. Второй вариант предполагал госпитализацию блогера в один из лучших госпиталей мира – знаменитый кубинский госпиталь в Дохе, где лечатся высокопоставленные чиновники Катара.

При этом гарантировалось, что помощь властей афишироваться не будет. «Это в русской традиции – не бить лежачего», – объяснил Коробко готовность Кремля помочь Навальному, который известен как ярый критик Владимира Путина.

Однако супруга либерала Юлия в письме чиновникам ответила категорическим отказом, настаивая на лечении исключительно в Германии, куда в итоге и был отправлен Навальный.

Коробко назвал такой ответ «демонстративно неуважительным письмом», выразив уверенность, что целью окружения Навального была шумиха в СМИ, а не быстрое выздоровление оппозиционера.